Hunter: Kemungkinan Terjadi Protes Skala Besar Setelah Pemilihan AS

Menyatakan bahwa kemungkinan protes skala besar setelah pemilihan AS lebih dari tahun-tahun sebelumnya, Shireen Hunter mengatakan bahwa itu mencerminkan pendalaman banyak divisi, ekonomi, budaya, dan rasial di AS.Menjelang berakhirnya kampanye pemilu AS 2020, para pemilih lebih antusias daripada tahun-tahun sebelumnya dan lebih khawatir tentang hasil pemilu dan apakah kandidat mereka tidak akan menang.Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Joe Biden kemungkinan akan menang, tetapi perilaku dan retorika Trump menunjukkan bahwa dia tidak akan begitu saja berniat mundur jika dia gagal. Masalah kemungkinan perang saudara di Amerika Serikat jika Trump kalah dalam pemilihan presiden menjadi lebih serius dari sebelumnya.Di sisi lain, Pilpres AS 2020 juga menantang Donald Trump dan Joe Biden di bidang isu kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan AS terhadap Asia Barat (Timur Tengah).(IT/TGM)