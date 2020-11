Baik Biden Dan Trump Berdiri Tegap Mendukung Perang Tak Berakhir

IslamTimes- Media anti-Trump dan lainnya tidak membicarakan hal-hal yang saya lakukan. Mereka memiliki agenda sendiri dalam pikiran mereka, dan mereka ingin seseorang dalam posisi berkuasa untuk melayani kepentingan mereka, dan mereka mungkin berpikir bahwa Trump tidak cukup melakukannya.

Oleh Stephen LendmanSaya ingin mengatakan bahwa pendonor Trump memiliki penyesalan donasi, jika itu adalah cara yang tepat untuk menggambarkannya, berpikir bahwa dia akan kalah dan Biden akan menang dan mereka membuang banyak uang.Nah, laporan itu datang dari sumber media yang mapan. Media pendirian sepenuhnya memusuhi Trump. Saya memusuhi Trump, tetapi saya melakukannya untuk alasan yang benar. Saya berbicara tentang hal-hal yang telah dia lakukan yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi banyak orang di AS dan di seluruh dunia. Ini adalah hal-hal yang saya lawan.Media anti-Trump dan lainnya tidak membicarakan hal-hal yang saya lakukan. Mereka memiliki agenda sendiri dalam pikiran mereka, dan mereka ingin seseorang dalam posisi berkuasa untuk melayani kepentingan mereka, dan mereka mungkin berpikir bahwa Trump tidak cukup melakukannya.Tapi apa pun yang berasal dari media pendirian, saya curiga, karena sumbernya. Anda membutuhkan pelaporan independen untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Jadi, apa pun New York Times atau The Washington Post, The Wall Street Journal, dan ini The Daily Beast, apa yang mereka laporkan, ambillah dengan sebutir garam. Itu mungkin lebih mungkin tidak benar daripada benar. Tetapi sejauh apakah donor memiliki penyesalan dengan berkontribusi pada Trump berpikir dia akan kalah dan Biden akan menang.Pengertian saya tentang hal-hal yang telah saya nilai dalam tulisan saya adalah bahwa pemilihan itu adalah undian. Jajak pendapat nasional tidak berarti apa-apa. Saya sudah mengutipnya berkali-kali, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah apa yang terjadi negara bagian demi negara bagian adalah sentimen nyata dari orang-orang di negara bagian yang akan keluar dan memberikan suara atau memberikan suara sebelumnya, baik melalui surat atau secara langsung sebelum Selasa depan, 3 November, yang merupakan Hari Pemilihan resmi.Sejauh ini, sejumlah rekor telah memberikan suara di muka, sekitar 90 juta. Saya pikir sekitar 130 atau 140 juta orang memberikan suara pada tahun 2016. Jumlah itu mungkin akan hilang. Saya tidak tahu berapa angka akhirnya, tapi persentase total pemilih terdaftar AS yang memberikan suara mungkin akan lebih tinggi dari empat tahun lalu, dan mungkin lebih tinggi dari rata-rata. Tapi tetap saja, angka tersebut mungkin akan jauh di bawah jumlah pemilih di sebagian besar negara lain di mana tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 70-80%. Biasanya pemilihan umum AS, jumlah pemilih sekitar 50%.Intinya antara Biden dan Trump ada perbedaan yang sangat kecil di antara keduanya. Mereka berdua berdiri dan mendukung untuk perang tanpa akhir.(IT/TGM)