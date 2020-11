Ajudan Kebijakan Luar Negeri Biden Menentang Ide Penjualan F-35 ke UEA, Hanya Israel Yang Harus Memilikinya

IslamTimes - Rencana Washington berada di perairan yang belum dipetakan sekarang karena hukum AS mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa Zionis Israel mempertahankan keunggulan militer di Timur Tengah - sesuatu yang mungkin dirusak oleh penjualan jet siluman mutakhir ke negara Teluk.

Meskipun Zionis Israel berulang kali menolak rumor tentang rencana penjualan jet F-35 Amerika ke Uni Emirat Arab sebagai ketentuan di balik layar dalam perjanjiannya untuk menormalkan hubungan dengan negara Teluk, penasihat kebijakan luar negeri Biden, Tony Blinken, masih berpikir yang terlihat seperti kesepakatan "quid pro quo". Blinken percaya bahwa AS berjanji akan menjual jet tempur siluman teratas ke negara Teluk dengan imbalan setuju untuk membangun hubungan diplomatik resmi dengan Zionis Israel.Ajudan itu mengingat dalam sebuah wawancara dengan The Times of Israel bahwa jet-jet itu pada awalnya dimaksudkan untuk dijual ke Zionis Israel sendiri di wilayah itu, menurut sebuah rencana yang dibuat di bawah pemerintahan Obama-Biden untuk memastikan superioritas militer Tel Aviv. Blinken menyatakan bahwa jika Biden terpilih sebagai presiden pada 3 November, pemerintahannya akan "mencermati" rencana administrasi Trump untuk menjual F-35 ke UEA, yang baru-baru ini dipresentasikan ke Kongres.Pada saat yang sama, ajudan Biden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dan wakil penasehat keamanan nasional di pemerintahan Obama, memuji pencapaian Trump dalam menegosiasikan pengakuan Zionis Israel oleh Bahrain, Sudan, dan UEA."Sebagai prinsip dasar, mendorong negara-negara Arab untuk mengakui dan menormalisasi dengan Zionis Israel adalah sesuatu yang kami dukung selama pemerintahan Obama-Biden dan akan dukung dalam pemerintahan Biden- [Harris]," katanya.[IT/r]