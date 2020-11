Uskup Agung Katolik di AS Melakukan Ritus Eksorsisme Massal untuk Menghentikan Kekerasan

Catholic Archbishops in US perform Mass Exorcism Rites to stop violence.jpg

IslamTimes - Dua uskup Katolik, Uskup Agung San Francisco Salvatore Cordileone dan Uskup Agung Portland Alexander Sample, melakukan ritual pengusiran setan pada upacara luar ruangan massal bulan lalu, dalam upaya untuk mengusir roh jahat dari komunitas, setelah protes kekerasan di seluruh negeri.

Banyak orang telah mendengar tentang ritual pengusiran setan dari thriller tentang orang yang dirasuki setan, dimulai dengan The Exorcist tahun 1973, yang menjadi contoh klasik horor supernatural. Namun kenyataannya, eksorsisme menjadi semakin umum di seluruh AS, dan mereka juga mengubah bentuknya.#News USA: Uskup Agung Alexander Sample melakukan eksorsisme di Portland untuk mengakhiri kekerasan https://t.co/j86UAHql3z pic.twitter.com/GP31cbywFA- BritishChristian.com (@BritisChristian) 27 Oktober 2020"Kami berdoa semoga Tuhan memurnikan tempat ini dari roh-roh jahat, agar ia dapat memurnikan hati mereka yang melakukan penistaan ​​ini", kata Cordileone, berjalan di luar sebuah gereja Katolik di San Rafael, tempat para pengunjuk rasa sebelumnya telah menjatuhkan patung Pastor Junipero Serra - misionaris Spanyol abad ke-18, yang membawa terang iman Katolik ke tempat yang sekarang menjadi bagian barat AS.Uskup Agung San Francisco Salvatore Cordileone melakukan eksorsisme di luar klinik Planned Parenthood di San Rafael, California. -Sachin pic.twitter.com/hRU36NWfxD- Augustine Mario, MFV (@UgonnaMario) 24 Oktober 2020Ritual pengusiran setan semacam itu, yang ditujukan untuk seluruh komunitas, tidak memiliki prioritas dalam sejarah AS modern, menurut para sarjana.Namun, di negara tetangga Meksiko, beberapa imam Katolik berpangkat tinggi melakukan eksorsisme pada tahun 2015 mencoba untuk membersihkan setan secara nasional, dengan mengatakan bahwa mereka menanggapi kekerasan, aborsi, dan aktivitas kriminal tingkat tinggi.[IT/r]