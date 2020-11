Charlie Hebdo Menolak Izin Pihak Denmark untuk Menerbitkan Kartun Muhammad Karena Nilai 'Salah'

Charlie Hebdo-.jpg

IslamTimes - Mingguan satir Prancis Charlie Hebdo telah menolak permintaan partai politik Denmark New Right untuk menerbitkan ulang kartunnya yang menggambarkan Nabi Muhammad, surat kabar Denmark Ekstra Bladet melaporkan.

Sementara dua surat kabar Denmark setuju untuk menerbitkan iklan New Right yang menampilkan kartun Muhammad, majalah Prancis kiri oposisi menolak permintaan tersebut karena konflik nilai.Pendatang baru di parlemen Denmark, yang dipimpin oleh anggota parlemen Pernille Vermund, berusaha untuk menerbitkan iklan surat kabar dalam bahasa Denmark dengan kartun persis seperti yang diperlihatkan oleh guru bahasa Prancis Samuel Paty sebelum dia dipenggal dalam apa yang diklasifikasikan oleh presiden negara itu Emmanuel Macron sebagai serangan teroris.Menurut pengakuan Vermund sendiri, ini dimaksudkan untuk mendukung keluarga korban dan kebebasan berbicara.“Pembunuhan Samuel Paty memicu kampanye, kami ingin menunjukkan dukungan kami untuk keluarganya dan kebebasan berbicara,” jelas Vermund.Surat kabar Denmark Berlingske dan Weekendavisen menanggapi dengan tegas dan setuju untuk menerbitkan iklan New Right. Sebaliknya, Ekstra Bladet dan Jyllands-Posten menolak, meskipun pada tahun 2005 muncul kontroversi kartun Muhammad dengan menerbitkan karikatur tokoh utama Islam itu. Surat kabar tersebut kemudian menjelaskan bahwa itu adalah upaya untuk berkontribusi pada perdebatan tentang kritik terhadap Islam dan sensor diri. Muslim di Denmark dan di seluruh dunia mengeluh, memulai demonstrasi kekerasan, kerusuhan dan boikot. Kali ini, Jyllands-Posten menolak, dengan alasan keprihatinan akan keamanan stafnya.Namun, Charlie Hebdo dengan tegas menolak permintaan New Right untuk menggunakan kartun tersebut dalam iklan surat kabar."Setelah berkonsultasi dengan kartunis, Charlie Hebdo belum membuat kesepakatan dengan partai politik ini, yang dengannya mereka tidak memiliki pandangan yang sama," kata majalah itu kepada Ekstra Bladet.Meski kecewa, partai itu tidak kehilangan optimismenya."Ini adalah gambar Charlie Hebdo, dan mereka melakukan apa yang mereka inginkan," kata manajer Pers New Right Lars Kaaber kepada Ekstra Bladet. "Memalukan. Tapi kami masih berharap untuk menayangkan gambarnya, dan kami pikir kami akan melakukannya juga,” tambahnya.Partai Kanan Baru dibentuk pada 2015 oleh mantan Konservatif dan pertama kali masuk parlemen pada pemilu 2019 dengan 2,4 persen suara.Partai tersebut mengkritik kebijakan imigrasi dari Partai sayap kanan Rakyat Denmark sebagai "terlalu lunak" dan menganjurkan keluar dari konvensi pengungsi PBB dan mendeportasi semua imigran yang tinggal di tempat tinggal sementara atau tidak mampu menghidupi diri sendiri.Kewarganegaraan Denmark harus dibatasi untuk orang-orang yang “berkontribusi secara positif” kepada masyarakat, sedangkan jilbab harus dilarang di lembaga publik. Hak Baru juga ingin menghentikan keanggotaan Denmark di Uni Eropa yang mereka anggap sebagai "monstrositas aturan dan hukum" yang mengancam "kemakmuran, kemajuan, dan demokrasi" Denmark. Dari segi ekonomi, Hak Baru adalah libertarian dan menyerukan penghapusan semua pajak perusahaan.Charlie Hebdo adalah mingguan satir Prancis milik non-konformis kiri. Ia terkenal karena menerbitkan kartun yang mengejek agama dan telah menjadi sasaran tiga serangan teroris (2011, 2015 dan 2020) yang semuanya dianggap sebagai tanggapan terhadap kartun nabi Muhammad (saw).[IT/r]