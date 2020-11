Imam Khamenei Berpidato pada Hari Maulud Nabi Muhammad SAW

Imam Sayyed Ali Khamenei, Leader of the Islamic Revolution -.jpg

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei berpidato kepada umat pada peringatan kelahiran (maulud) Nabi Muhammad [SAW].

Dalam pidatonya, Imam Khamenei mengecam Amerika Serikat sebagai “raksasa era kita”.Imam Ali Khamenei melanjutkan untuk menangani masalah penghinaan terhadap Nabi Muhammad [SAW] dengan memperingatkan bahwa, "Ada partai dan rezim yang mendukung dan berdiri di belakang penerbitan kartun yang menghina Nabi Suci [SAW], seperti yang telah dilakukan Presiden Prancis" ."Mendukung kartun ini adalah hal buruk yang telah dilakukan oleh pemerintah Prancis, dan ini membuat marah bangsa Islam," jelas Imam Khamenei.Imam Khamenei melanjutkan dengan mengatakan bahwa, "Pemerintah Prancis mengaitkan kartun yang menghina dengan kebebasan berekspresi sementara mendukung rezim teroris yang telah membunuh para pemimpin dan warga negara kita".“Kejahatan dalam mendukung kartun yang menghina Nabi Suci [SAW] tidak berbeda dengan mendukung rezim brutal dan teroris,” tambah Sayyid Ali Khamenei.Imam selanjutnya berkata, "Beberapa rezim Barat mengklaim bahwa mereka peduli pada kemanusiaan saat mereka melakukan kebrutalan terhadap peradaban lain".Namun, Imam Ali Khamenei memuji persatuan bangsa Islam yang telah ditunjukkan dengan jelas oleh kejadian-kejadian baru-baru ini di dunia Islam.Dalam pengertian terkait, Imam Khamenei memperingatkan bahwa "Normalisasi dengan Zionis adalah hal yang buruk dan akibat dari kurangnya persatuan di dunia Islam," dengan mengatakan bahwa mereka "yang dinormalisasi dengan Zionis 'Israel' terlalu sedikit untuk mempengaruhi perjuangan Palestina.".Selain itu, Imam Khamenei berkata, “Musuh berusaha untuk membubarkan Muslim karena persatuan penting untuk melindungi masyarakat mereka,” menambahkan bahwa musuh “Daesh [akronim Arab untuk 'ISIS' / 'ISIL'] juga - yang merupakan buatan AS - mengakar di antara kita".Di bagian lain dalam pidatonya, Imam Sayyid Ali Khamenei menjelaskan, "Orang yang tunduk pada Amerika di wilayah ini memberikan dukungan keuangan dan senjata kepada para teroris".Imam Khamenei menjelaskan kebijakan AS di wilayah tersebut, dengan mengatakan, "Amerika menanam teroris di wilayah kita dan rezim Saudi memberi mereka uang," dan memperingatkan bahwa ke mana pun AS mengirim pasukannya, itu menyebabkan kekacauan.Imam memberikan contoh kekacauan yang ditimbulkan AS dan berkata, "Ke mana pun orang Amerika pergi, mereka menciptakan krisis, seperti yang terjadi di Yaman, di mana KSA melancarkan perangnya atas nama AS".Padahal, Imam Khamenei mengatakan "Pemuda Irak telah mencegah pengaruh Amerika di negara mereka".Imam Ali Khamenei menasihati, “Kita harus menghadapi kesombongan global dan tidak menyerah padanya. Kami menolak penghinaan, "menambahkan bahwa" merekalah yang memulai perang terhadap kita ".Terkait, Imam Khamenei merespon masalah kebijakan AS terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa "Amerika mengeluarkan resolusi terhadap Republik Islam segera setelah pembentukannya dan mendukung teroris terhadap kita ... Permusuhan AS terhadap kita berasal dari penolakan kita terhadap kebijakan tidak adil mereka di wilayah tersebut, khususnya Palestina ”.Imam Khamenei mengatakan Iran “tidak peduli dengan perubahan nama dalam pemilihan presiden AS, yang dianggap paling curang; kami prihatin dengan politik AS. "Imam Khamenei mengecam AS dengan mengatakan "rezimnya menderita penurunan moral, seperti yang dikatakan rakyat Amerika sendiri".[IT/r]