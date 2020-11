Kepala Keamanan Dalam Negeri AS Mengatakan Tidak Ada Bukti Campur Tangan Asing Dalam Pemilihan AS

IslamTimes- "Kami tidak memiliki indikasi bahwa aktor asing telah berhasil mengkompromikan atau memanipulasi suara dalam pemilihan ini," kata Wolf dalam konferensi pers yang disiarkan secara online pada hari Selasa.

Penjabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Chad Wolf, mengatakan bahwa tidak ada bukti adanya "campur tangan asing" yang mengkompromikan suara dalam pemilihan presiden AS 2020.Pesan itu muncul di tengah kekhawatiran yang beredar bahwa pemerintah asing mungkin berusaha untuk ikut campur ketika orang Amerika memberikan suara pada hari Selasa di bawah bayang-bayang pandemi virus korona untuk memutuskan apakah akan memilih kembali dari Partai Republik Donald Trump atau mengirim Demokrat Joe Biden ke Gedung Putih dalam pemilihan presiden 2020. ."Kami tidak memiliki indikasi bahwa aktor asing telah berhasil mengkompromikan atau memanipulasi suara dalam pemilihan ini," kata Wolf dalam konferensi pers yang disiarkan secara online pada hari Selasa.Wolf, bagaimanapun, menegaskan bahwa agen Keamanan Dalam Negeri "tetap waspada tinggi" terhadap semua kemungkinan ancaman asing terhadap pemilu.Pejabat tinggi keamanan AS mengklaim bahwa sistem pemilu AS sangat "tangguh" terhadap upaya negara asing untuk meretasnya dan untuk mendapatkan data pemilih.Sementara itu, dia mengimbau pemilih bersabar menunggu hasil pemilu. "Para pemilih harus bersabar sambil menunggu hasil pemilu tahun ini," kata Wolf, menegaskan bahwa, "Penting untuk disadari bahwa proses ini mungkin membutuhkan waktu."Dalam pemberitaan terkait, kepala perusahaan yang menjalankan pemilihan Chris Krebs, mengatakan dia yakin hasil pemungutan suara akan aman.Namun, Krebs memperingatkan bahwa masih ada waktu bagi masyarakat untuk mencoba dan mengganggu pemilu.Dia juga memperingatkan bahwa ada kemungkinan ada gangguan dalam teknologi pemungutan suara.(IT/TGM)