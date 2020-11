Republikan Atau Demokrat, Sikap Iran Terhadap Antagonisme AS Tetap Tidak Berubah

IslamTimes- Pernyataan itu diterbitkan pada malam peringatan 41 tahun pendudukan bekas kedutaan besar Amerika di Teheran, yang dijuluki "Den of Spies."

Garda Revolusi Islam (IRGC) menggambarkan perang melawan arogansi global sebagai fitur yang melekat pada bangsa Iran dan prinsip Revolusi Islam, mengatakan bahwa strategi tersebut tidak akan berubah karena adanya pergeseran kekuasaan antara Partai Republik dan Demokrat. di Amerika Serikat.“Setelah lebih dari 60 tahun konfrontasi dan permusuhan [ditunjukkan] oleh dominasi rezim AS terhadap rakyat Iran dengan presiden Demokrat atau Republik di pucuk kekuasaan, apa yang menonjol sebagai fakta yang tak terbantahkan, terutama selama empat dekade terakhir, adalah bahwa arogansi dan permusuhan AS terhadap Republik Islam tidak berubah, "kata IRGC dalam sebuah pernyataan, mengacu pada kudeta tahun 1953 terhadap pemerintahan terpilih perdana menteri Iran saat itu Mohammad Mosaddeq dan antagonisme Washington yang terjadi setelah Revolusi Islam 1979 .Pernyataan itu diterbitkan pada malam peringatan 41 tahun pendudukan bekas kedutaan besar Amerika di Teheran, yang dijuluki "Den of Spies."Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa mengambil alih misi diplomatik, yang mereka yakini telah berubah menjadi pusat spionase yang berencana untuk menggulingkan Republik Islam yang baru lahir, dan menyandera 52 diplomat Amerika selama 444 hari.Dokumen yang ditemukan di kedutaan menguatkan klaim oleh para mahasiswa revolusioner yang mengatakan bahwa Washington telah menggunakan kompleks tersebut untuk membuat plot melawan Iran.Tanggal 13 bulan kalender Iran Aban, yang jatuh pada tanggal 3 November tahun ini, juga dikenal sebagai Hari Pelajar dan Hari Perjuangan Nasional Melawan Arogansi Global.Setiap tahun, warga Iran memperingati peristiwa itu dengan menggelar aksi unjuk rasa, tetapi acara tahun ini dibatalkan karena peningkatan penyebaran COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir, yang telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menahan pandemi.(IT/TGM)