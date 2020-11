Kebijakan Iran Tidak Berubah Dengan Perubahan Pemerintahan AS

IslamTimes- "Saat ini, musuh utama Islam adalah Kekuatan Arogan dan Zionisme. Manifestasi terakhir dari permusuhan mereka adalah insiden Paris. Bukan hanya tentang seorang karikatur yang melakukan kesalahan. Kekuatan Sombong dan Zionisme mendukung ini. Itulah mengapa mereka berbicara dalam pembelaan tindakan seperti itu. "

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei mengatakan Iran memiliki kebijakan yang diperhitungkan sendiri yang tidak akan berubah dengan perubahan di pemerintah AS.Ayatollah Khamenei memulai pidatonya dengan mengucapkan selamat ulang tahun Nabi Muhammad (SAW) dan Imam Sadigh (SAW) ke dunia Muslim dan komunitas manusia.Pemimpin mengatakan dia akan berbicara tentang tiga topik yang bertepatan pada hari ini yaitu, peringatan kelahiran Nabi, dimulainya Pekan Persatuan, dan Pengambilalihan Kedutaan Besar AS.Dia mengutuk Majalah Prancis karena mencetak ulang kartun Nabi Islam yang menghina."Saat ini, musuh utama Islam adalah Kekuatan Arogan dan Zionisme. Manifestasi terakhir dari permusuhan mereka adalah insiden Paris. Bukan hanya tentang seorang karikatur yang melakukan kesalahan. Kekuatan Sombong dan Zionisme mendukung ini. Itulah mengapa mereka berbicara dalam pembelaan tindakan seperti itu. "Pemimpin menggambarkan dukungan Presiden Prancis untuk kartun sebagai 'keterlaluan'. Pemerintah Prancis menampung teroris biadab yang membunuh politisi dan orang-orang Iran dan sekarang mengklaim sebagai pendukung hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, katanya. "Pemerintah Prancis menghubungkan penghinaan terhadap Nabi dengan kebebasan. Pemerintah ini mendukung Saddam dalam perangnya melawan Iran dan memberikan perlindungan kepada teroris paling biadab di dunia, MEK, yang membunuh 17.000 warga Iran. Membela kekejaman seorang karikaturis dan mendukung teroris adalah dua sisi yang sama."Menekankan pentingnya persatuan umat Islam, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam berkata, “Hari ini, kita dapat dengan jelas memahami betapa pentingnya pesan persatuan Imam (Khomeini). Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, berbagai perselisihan antara negara-negara Islam dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di beberapa negara kawasan, membantu kami memahami betapa pentingnya persatuan dunia Islam. ”Di bagian lain dalam pernyataannya, Ayatullah Khamenei menyatakan, “Apa yang terjadi hari ini di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah, benar-benar bencana. Mereka telah menyebabkan isu Palestina kehilangan warna. Mereka memulai tindakan berbahaya dan hina untuk menormalkan hubungan dengan Zionis. Semua ini berakar dari kurangnya persatuan di dunia Islam. Demi penampilan dan motif mereka yang korup dan salah, beberapa negara mengambil tindakan tidak senonoh ini. Dengan melakukan itu, mereka melanggar hak bangsa Palestina. Tentu saja masalah ini tidak akan berakhir. Mereka terlalu kecil untuk menghentikan gerakan ini. Tidak, perjuangan Palestina akan berlanjut dan Palestina akan menjadi Palestina sekali lagi. Rezim Zionis palsu akan binasa. Tidak ada keraguan tentang ini. "Memperhatikan bahwa saingan presiden saling menuduh melakukan kecurangan ekstensif dalam pemilu, dia mengatakan sistem politik AS mengalami penurunan yang serius. Dia juga mengatakan bahwa Iran menikmati kebijakan yang diperhitungkan yang tidak akan berubah dengan perubahan di Pemerintah AS. "Tidak peduli siapa yang memenangkan pemilu AS, itu tidak akan memengaruhi kebijakan kami terhadap AS. Beberapa orang berbicara tentang apa yang akan terjadi jika ini atau itu terpilih. Ya, peristiwa tertentu mungkin terjadi tetapi itu bukan urusan kami. Kami kebijakan diperhitungkan dan jelas. ""Rezim AS menderita penyimpangan politik, sipil, dan moral yang parah. Ini yang dikatakan analis mereka sendiri. Rezim seperti itu tidak akan bertahan lama. Tentu saja, jika orang-orang tertentu menjabat, mereka mempercepat kehancurannya, sementara dengan yang lain. mungkin perlu waktu lebih lama. "Menyoroti perlunya fokus pada kemampuan domestik untuk meningkatkan ekonomi negara, ia mencatat bahwa ekonomi tidak boleh terikat dengan perkembangan negara lain dan solusi untuk masalah tidak berada di luar negeri.(IT/TGM)