Musuh Harus Menunggu Balas Dendam Untuk Jenderal Soleimani

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menunjuk bahwa pembalasan pembunuhan secara pengecut AS terhadap Letnan Jenderal Soleimani masih akan datang.Berbicara dalam webinar Konferensi Persatuan Islam Internasional ke-34, Mayor Jenderal Mohammad Hossein Bagheri mengatakan bahwa musuh "harus menunggu balas dendam pada tingkat nama besar Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis."Dua komandan Front Perlawanan dibunuh oleh pasukan teroris AS di Baghdad pada Januari 2020. Iran bersumpah akan 'membalas dendam dengan keras' setelah pembunuhan itu dan beberapa hari kemudian, IRGC meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan udara Ain Assad di Irak."Pembunuhan brutal Ghasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis di kegelapan malam dan di bawah perintah langsung dari rezim kriminal AS merupakan indikasi jelas perang melawan Islam dan konfirmasi terorisme negara," kata Bagheri.(IT/TGM)