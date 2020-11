Zarif: Perilaku Gedung Putih Penting Bagi Iran, Bukan Janjinya

IslamTimes- Dalam wawancara dengan CBS News, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa pemerintah Iran tidak memiliki preferensi antara Presiden Donald Trump atau Biden.

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa yang penting bagi Iran adalah bagaimana Gedung Putih berperilaku setelah pemilu AS, bukan apa yang dijanjikan.Dalam wawancara dengan CBS News, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa pemerintah Iran tidak memiliki preferensi antara Presiden Donald Trump atau Biden.Dia menekankan, bagaimanapun, bahwa bukan apa yang dikatakan pemerintahan baru selama kampanye yang diperhitungkan, tetapi apa yang dilakukannya di kantor, CBS News melaporkan."Yang penting bagi kami adalah bagaimana Gedung Putih berperilaku setelah pemilu, bukan janji apa yang ada di sana, slogan apa yang dibuat. Perilaku AS itu penting. Jika AS memutuskan untuk menghentikan perilaku buruknya terhadap Iran, maka AS akan menghentikannya. menjadi cerita yang berbeda tidak peduli siapa yang duduk di Gedung Putih, "kata diplomat lulusan AS itu."Jika kami ingin melakukan itu [renegosiasi], kami akan melakukannya dengan Presiden Trump empat tahun lalu," kata Zarif kepada CBS News, seraya menambahkan bahwa "dalam keadaan apa pun" Teheran tidak akan mempertimbangkan untuk menegosiasikan kembali ketentuan kesepakatan yang telah diadopsi sejak itu. sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.(IT/TGM)