Laporan: Komando Siber AS dan NSA Melakukan Operasi Melawan Iran Sebelum Pemilu AS

US Cyber Command, NSA.jpg

IslamTimes - Kepala Komando Siber AS (CYBERCOM) dan Badan Keamanan Nasional (NSA) mengatakan kepada wartawan hari Selasa (3/11) bahwa AS telah melakukan operasi dunia maya terhadap Iran untuk memastikan tidak mengganggu pemilihan umum AS.

Jenderal Angkatan Darat AS Paul Nakasone, yang mengepalai CYBERCOM dan NSA, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa dia "sangat yakin dalam tindakan" yang diambil terhadap Iran "selama beberapa minggu terakhir dan beberapa bulan terakhir untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya. ikut campur dalam pemilihan kami,” lapor Washington Post.Namun, kepala cyber tidak memberikan informasi spesifik tentang operasi tersebut.Nakasone mengatakan bahwa ketika mereka mengawasi campur tangan dalam pemilihan AS, "Saya hanya tidak melihat tingkat yang telah kita lihat" pada 2018. Selama pemilihan itu, juga, klaim liar tentang campur tangan yang direncanakan oleh Rusia gagal terwujud, meninggalkan anehnya media diam selama hari pengambilan keputusan di bulan November.Sekitar dua minggu sebelum pemilu 2020, Direktur Intelijen Nasional AS John Ratcliffe dan Direktur FBI Christopher Wray mengklaim bahwa Rusia dan Iran telah "mengambil tindakan khusus untuk memengaruhi opini publik terkait pemilu [AS]."Di antara klaim tersebut adalah bahwa kedua negara telah secara independen memperoleh informasi pendaftaran pemilih AS, dan bahwa Iran telah mengirim email pesan yang mengancam kepada para pemilih di beberapa negara bagian AS yang menyamar sebagai geng sayap kanan Proud Boys dan memperingatkan calon pemilih untuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden untuk mendukung Presiden AS Donald Trump sebagai gantinya. Ratcliffe juga mengklaim Iran berada di balik video yang "menyiratkan bahwa individu dapat memberikan suara curang, bahkan dari luar negeri," yang menurutnya merupakan upaya untuk mendiskreditkan pemilu.Namun, kesimpulan Ratcliffe berasal dari metadata yang merujuk pada penggunaan server di negara-negara seperti Arab Saudi, Estonia, Singapura, dan Uni Emirat Arab, tetapi tidak di Iran, menurut Washington Post.Lebih lanjut, pemerintah Iran telah berulang kali membantah memiliki kepentingan dalam mempengaruhi pemilihan AS, tetapi jika memang demikian, tidak jelas mengapa ingin membantu Trump menang, ketika pemerintahannya bertanggung jawab untuk melemahkan detente yang rumit selama beberapa dekade dalam pembuatan dan penerapan. kampanye "tekanan maksimum" baru yang menghancurkan yang telah menghancurkan ekonomi Iran dan menyebabkan banyak orang Iran meninggal karena COVID-19 dan penyakit lain yang dapat dicegah oleh sanksi untuk membeli obat-obatan.Sehari setelah pengumuman Ratcliffe dan Wray, Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada lima entitas Iran yang dituduh sebagai "komponen Pemerintah Iran, yang menyamar sebagai organisasi berita atau outlet media" dan berusaha mencampuri pemilu AS.[IT/r]