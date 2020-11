Malawi Menjadi Negara Afrika Pertama yang Membuka Kedutaan Besar di Yerusalem

IslamTimes - Beberapa negara sekarang sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan Zionis Israel mereka ke Yerusalem, yang dianggap Zionis Israel sebagai ibu kota "abadi dan tak terpisahkan", meskipun kota tersebut tidak diakui oleh komunitas internasional.

Malawi akan membuka kedutaan besar di Yerusalem, menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengumumkan pada hari Selasa (3/11).Ini akan menjadi kedutaan ketiga yang dibuka di Yerusalem, mengikuti langkah serupa oleh Amerika Serikat dan Guatemala.Dalam pernyataan video yang dibagikan secara online, Menteri Luar Negeri Malawi Eisenhower Mkaka menyebutnya sebagai "langkah berani dan signifikan". Ashkenazi juga men-tweet seruan di negara bagian lain untuk mengikuti contoh Malawi.Pengumuman itu datang setelah normalisasi hubungan antara Zionis Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain, menyusul 'Kesepakatan Abraham' yang ditengahi AS ditandatangani di Gedung Putih pada bulan September. Pada akhir Oktober, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Tel Aviv dan Sudan telah setuju untuk menormalisasi hubungan sebagai bagian dari rencana yang lebih luas yang diupayakan oleh pemerintahan Trump untuk membangun aliansi di kawasan tersebut.Ini semakin memperkuat hubungan antara Zionis Israel dan Malawi dan saya menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti Malawi dan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.- גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) November 3, 2020Sebelumnya, Republik Dominika dan Honduras menyatakan keinginannya untuk merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem, dan sebelum itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Serbia akan menjadi negara Eropa pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem, segera pada Juli 2021.Setelah UEA dan Bahrain, Sudan menjadi negara Arab kelima yang mengakui Zionis Israel, masing-masing setelah Mesir dan Yordania pada 1979 dan 1994.Tren relokasi kedutaan dimulai oleh Presiden AS Donald Trump pada Desember 2017, ketika Gedung Putih mengumumkan akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan misi diplomatiknya dari Tel Aviv ke kota yang dinyatakan suci bagi tiga agama. Keputusan tersebut telah dikecam oleh otoritas Palestina dan beberapa negara lain, termasuk Turki.[IT/r]