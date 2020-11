AS Bersiap Menghadapi Kerusuhan ketika Trump Dilaporkan Akan Mengumumkan Kemenangan Prematur

US braces for unrest.jpg

IslamTimes - Kota-kota AS sedang mempersiapkan kerusuhan dan kekerasan sipil selama dan setelah Hari Pemilu, karena Presiden Donald Trump dilaporkan berencana akan mengumumkan kemenangan prematur jika dia "unggul" pada Selasa (3/11) malam, meskipun surat suara tidak dihitung.

Media AS melaporkan hari Selasa bahwa pasukan federal dan personel dari Biro Penjara Departemen Kehakiman, serta yang lainnya dari Layanan Marshals, sedang bersiap untuk ditempatkan di jalan-jalan Washington untuk menghadapi potensi kerusuhan.Trump sebelumnya menolak untuk berkomitmen pada transfer kekuasaan secara damai, dengan alasan penipuan pemilih.Di kota Kenosha - tempat Trump mengadakan kampanye terakhir pada Senin (1/11) malam - pasukan polisi dikerahkan ke Balai Kota dan tempat pemungutan suara.Beberapa daerah perkotaan, termasuk Minneapolis juga siap menghadapi kekacauan, menurut laporan.Setidaknya 3.671 tentara AS bersiaga di 16 negara bagian untuk penyebaran cepat. Mereka termasuk 1.000 tentara di Massachusetts, 300 di Arizona, 300 di Alabama, dan pasukan Pengawal yang dirahasiakan telah berkomitmen untuk upaya tersebut.Di New York, toko dan bisnis tutup untuk mengantisipasi kerusuhan dan potensi penjarahan dengan menutupi jendela dengan kayu lapis.Walikota Bill de Blasio mengatakan bahwa kota itu tidak mengarahkan pemilik bisnis untuk melakukannya, tetapi mengakui, "Semua orang, tentu saja, prihatin dengan hasil pemilu dan apa yang akan terjadi setelahnya.""Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya rasa tidak ada di antara kita yang tahu, tetapi mengingat kejadian selama musim panas, lebih baik aman daripada menyesal," kata pemilik agen pemasaran.Di Los Angeles, polisi Beverly Hills akan mengunci Rodeo Drive karena rencana FBI akan membangun pagar besar di sekitar Gedung Putih.Mobilisasi pasukan menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman mengulangi kegiatannya dari bulan Juni, ketika protes anti-rasial meletus di seluruh negeri sebagai tanggapan atas kematian George Floyd seorang Afrika-Amerika di tangan polisi AS.[IT/r]