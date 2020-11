Pemilu AS 2020: Biden Memimpin Hitungan Suara, Trump Masih Mengejar

IslamTimes- Biden telah menjadi pemenang di California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Hawaii, Minnesota dan Washington.

Donald Trump dari Partai Republik dan saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden bersaing untuk mendapatkan kursi kepresidenan saat hasil bergulir di seluruh AS.Sejauh ini, Trump telah memenangkan Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming, Ohio, Florida, Texas dan Iowa.Biden telah menjadi pemenang di California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Hawaii, Minnesota dan Washington.Biden memimpin incumbent dengan 238 suara menjadi 213 dalam pertarungan electoral college. Namun, ketidakpastian membayangi kapan hasilnya akan diketahui mengingat rekor masuknya surat suara yang masuk.Manajer kampanye Biden telah mengkritik Trump karena mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk menutup penghitungan surat.“Pernyataan presiden malam ini tentang mencoba menghentikan penghitungan surat suara yang seharusnya diberikan adalah keterlaluan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak benar,” kata manajer kampanye Biden Jen O’Malley Dillon dalam sebuah pernyataan.Dillon juga mengatakan dalam pernyataannya bahwa baik Trump maupun Biden tidak memutuskan hasil pemilihan ini, tetapi rakyat."Kami mengulangi apa yang dikatakan Wakil Presiden malam ini: Donald Trump tidak memutuskan hasil pemilu ini. Joe Biden tidak memutuskan hasil pemilu ini. Rakyat Amerika yang menentukan hasil pemilu ini."(IT/TGM)