Ayatullah Khamenei: Iran Akan Mempertahankan Kebijakannya Siapa Pun Yang Memimpin AS

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak akan khawatir tentang siapa yang muncul sebagai pemenang perlombaan AS untuk kursi kepresidenan dan bahwa sikap Republik Islam terhadap hegemoni AS akan tetap tidak berubah apa pun hasil pemilu.Pemimpin tertinggi Iran berkata, "Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pemerintah dapat memperoleh manfaat dengan tunduk pada tuntutan Amerika Serikat, tetapi pemerintah yang menyerah pada penindasan Amerika telah paling menderita dan masalah mereka semakin berlipat ganda."“Kebijakan Iran terhadap AS diperhitungkan dan jelas serta tidak berubah dengan pergerakan individu,” tegasnya.Pemimpin Iran mencatat bahwa kedatangan atau kepergian tokoh politik mungkin memiliki implikasi bagi orang lain, tetapi Iran "tidak akan peduli dan kebijakan Republik Islam tidak akan terpengaruh".Ayatollah Khamenei lebih lanjut mengatakan alasan utama permusuhan Amerika dengan lembaga Islam adalah penentangan Iran terhadap kebijakan yang menindas dan penolakannya untuk mengakui hegemoni."Permusuhan ini akan terus berlanjut dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan pihak lain kehilangan harapan dengan asumsi bahwa hal itu dapat menimbulkan pukulan besar bagi bangsa dan pemerintah Iran."Ayatollah Khamenei juga menunjuk pada tuduhan para pejabat Amerika sendiri tentang kecurangan yang meluas dalam pemilihan yang sedang berlangsung dan mengatakan presiden petahana, yang pemerintahannya mengadakan pemungutan suara, mengatakan ini adalah pemilihan paling curang di Amerika Serikat sementara saingannya mengatakan Donald Trump bermaksud untuk melakukan kecurangan."Mengabaikan siapa yang akan berkuasa di Amerika, situasi saat ini membuktikan kemerosotan sipil, politik dan moral yang parah di AS - sesuatu yang telah diakui oleh para pakar dan pemikir di Amerika Serikat.”(IT/TGM)