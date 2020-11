Teheran Ingin AS Kembali Ke Perjanjian Internasional Dan Hormati Bangsa Iran Tak Peduli Siapa Yang Berkuasa

IslamTimes- Pernyataan itu muncul saat penghitungan suara sedang berlangsung di AS untuk menentukan pemenang pemilihan presiden ketat 2020 antara Partai Republik Donald Trump dan Demokrat Joe Biden.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Teheran ingin Washington kembali ke pakta internasional dan menghormati bangsa Iran tidak peduli individu atau partai politik mana yang berkuasa di Gedung Putih."Apa yang terjadi di Amerika dan siapa yang akan dipilih bukan urusan kami," kata Rouhani dalam rapat kabinet pada Rabu. “Individu dan bagian [afiliasi] tidak menjadi masalah bagi kami, tetapi ini lebih merupakan pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah [AS berikutnya] [yang akan diperhitungkan].”Pernyataan itu muncul saat penghitungan suara sedang berlangsung di AS untuk menentukan pemenang pemilihan presiden ketat 2020 antara Partai Republik Donald Trump dan Demokrat Joe Biden.Selama empat tahun masa kepresidenannya, Trump menarik AS dari sejumlah perjanjian multilateral, di antaranya kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Menyusul penarikannya dari JCPOA pada Mei 2018, AS melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran dan menargetkan negara itu dengan sanksi ekonomi "terberat".“Kami ingin AS kembali ke aturan hukum, semua perjanjian internasional dan multilateral, dan menghormati bangsa Iran. Kami menginginkan rasa hormat, bukan sanksi, ”kata Rouhani.Situasi akan berubah jika Amerika Serikat mencabut sanksi yang menindas, mengesampingkan ancaman, mulai menghormati Iran dan memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA alih-alih mengingkari komitmen dan melanggar hukum, kata Rouhani.“Prinsip, metode, dan kebijakanlah yang penting bagi kami,” tegasnya.(IT/TGM)