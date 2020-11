Lebih Dari 1.000 Pengunjuk Rasa Anti-Trump Berkumpul Di Dekat Gedung Putih

IslamTimes- Protes yang tersebar juga terjadi dari Seattle hingga New York City, tetapi di seluruh AS tidak ada tanda-tanda kekerasan serius atau kerusuhan yang meluas dalam beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, dengan hasil yang masih belum diketahui.

Lebih dari seribu penentang Presiden AS Donald Trump berunjuk rasa di dekat Gedung Putih untuk memprotesnya.Lebih dari 1.000 orang yang memprotes Presiden AS Donald Trump berkumpul di Black Lives Matter Plaza pada Selasa malam, hanya satu blok dari Gedung Putih, sementara ratusan lainnya berbaris melalui bagian-bagian pusat kota Washington, terkadang memblokir lalu lintas dan menyalakan kembang api, Associated Press melaporkan.Protes yang tersebar juga terjadi dari Seattle hingga New York City, tetapi di seluruh AS tidak ada tanda-tanda kekerasan serius atau kerusuhan yang meluas dalam beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, dengan hasil yang masih belum diketahui.Demonstrasi di Washington sebagian besar berlangsung damai, dengan orang-orang berteriak, “Jalan siapa? Jalanan kita! " dan "Jika kita tidak mendapatkan keadilan, mereka tidak akan mendapatkan kedamaian!"Sekelompok remaja menari di jalan saat penonton bersorak. Spanduk besar, termasuk yang bertuliskan “Kebohongan Trump sepanjang waktu”, dibentangkan.Ratusan orang berbaris dalam demonstrasi anti-Trump di Portland, Oregon, dan Seattle, dengan beberapa ditangkap."Seperti inilah demokrasi itu," teriak pengunjuk rasa di Portland, di mana penyelenggara mengatakan demonstrasi akan damai dan bahwa terlepas dari hasil pemilihan presiden, mereka akan terus memprotes untuk mendukung keadilan rasial. Kantor sheriff mengatakan beberapa pengunjuk rasa secara terbuka membawa senjata.(IT/TGM)