Biden Menyatakan Dia Memenangkan Pemilihan Presiden AS 2020

IslamTimes - Mantan Wakil Presiden Joe Biden mengatakan dia "yakin" bahwa kampanyenya akan "menang" dalam pemilihan presiden 2020 melawan Donald Trump.

Calon Demokrat AS membuat komentar Rabu (4/11), setelah hasil Wisconsin dan Michigan menunjukkan dia memenangkan negara bagian medan pertempuran.Biden lebih lanjut mengatakan bahwa surat suara mail-in di negara bagian utama Pennsylvania juga mendukungnya.Joe Biden baru saja memenangkan Michigan - memberinya 264 suara elektoral. Satu negara bagian lagi memenangkannya sebagai presiden. Https://t.co/so6UGTK1Tn pic.twitter.com/q3jmw2Bo2h- POLITICO (@politico) 4 November 2020Demokrat berhasil membalikkan Arizona tetapi kemenangannya di Wisconsin telah menjadi fokus kampanye Trump, menyerukan penghitungan ulang.Presiden AS juga mengusulkan diakhirinya penghitungan suara, katakanlah di Pennsylvania, di mana dia memimpin Biden mirip dengan North Carolina dan Georgia.Sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di pusat konvensi Detroit di mana suara Michigan terus dihitung, dengan rekaman video dari insiden yang menunjukkan orang-orang berteriak "hentikan penghitungan," dan "hentikan pemungutan suara."Dengan memenangkan negara bagian Nevada, yang memiliki 6 suara electoral college, Biden dapat mencapai 270 suara yang diperlukan untuk memenangkan kursi kepresidenan bahkan sebelum hasil Pennsylvania diumumkan.Anda terompet menyadari Anda tidak akan kehilangan apa pun jika biden menang, bukan?- kylie fritton (@kylieefrittonn) 4 November 2020Pejabat kampanye Trump, seperti mantan Gubernur New Jersey Chris Christi, menyarankan agar pasukan pengacara Trump mengejar pemungutan suara di Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania.Biden mengatakan dia tidak mengumumkan kemenangan dan menyerukan penghitungan suara secara menyeluruh.Trump sebelumnya menyatakan kemenangan, menunjukkan bahwa dia akan pergi ke Mahkamah Agung atas hasil pemilihan.Eric Trump, salah satu dari dua putra presiden yang sudah dewasa, sekitar pukul 15.30 ET tweeted: "Kami telah memenangkan Pennsylvania!"[IT/r]