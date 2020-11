Pengamat OSCE Mengatakan 'Tuduhan Tak Berdasar' Trump Merusak Kredibilitas Pemilu AS

OSCE Observers say Trump's 'baseless allegations' harm US election credibility.jpg

IslamTimes - Pengamat internasional dari The Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) mengatakan dalam temuan awal mereka bahwa pemilu AS kompetitif dan terkelola dengan baik, tetapi mengecam Presiden Donald Trump karena menebar keraguan publik dalam integritas pemungutan suara dan berusaha untuk membatasi jumlah surat suara.

Petahana Partai Republik secara terbuka menuduh bahwa penantang dari Partai Demokrat Joe Biden berhutang budi pada kecurangan pemilu besar-besaran. Kampanye Trump telah bergerak untuk menuntut penghitungan ulang di negara bagian utama medan pertempuran."Penghitungan dan tabulasi sedang berlangsung dan harus dilanjutkan sesuai dengan undang-undang dan komitmen OSCE. Tuduhan tak berdasar tentang kekurangan sistematik, terutama oleh presiden petahana, termasuk pada malam pemilihan, merusak kepercayaan publik pada lembaga-lembaga demokrasi," kata misi itu Rabu (4/11), menambahkan bahwa dia tidak menemukan "kesalahan sistematis" selama pemilihan AS dan menuduh Trump mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan politik.Ketua Majelis Parlemen OSCE Kari Henriksen secara khusus menyatakan keprihatinannya atas upaya untuk membatasi penghitungan surat suara yang diberikan secara legal "dalam konteks COVID-19 dan peningkatan pemungutan suara melalui surat." Trump menuduh bahwa lawan-lawannya mungkin menggunakan pemungutan suara besar-besaran melalui surat untuk diam-diam memasukkan surat suara palsu di daerah-daerah yang mereka kendalikan.Para pengamat mencatat bahwa "kepentingan partisan" telah memicu volume litigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya - lebih dari 400 tuntutan hukum diajukan di 44 negara bagian - yang menciptakan "kebingungan dan kekhawatiran di antara para pejabat pemilu dan pemilih."Pemantau internasional menemukan bahwa pejabat AS memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam keamanan dunia maya yang secara efektif meremehkan kekhawatiran publik tentang campur tangan asing dalam pemilihan."Laporan campur tangan asing memengaruhi kepercayaan publik, tetapi berbagai pemangku kepentingan pemilu menyatakan keyakinan keseluruhan dalam integritas infrastruktur pemilu dan upaya untuk mengurangi risiko keamanan siber," kata laporan itu.Di antara keluhan yang lebih tradisional, misi tersebut menyebutkan sejumlah besar orang Amerika yang sepenuhnya dicabut haknya sebagian - lebih dari 4,5 juta penduduk Distrik Columbia dan wilayah AS dan 5,2 juta warga negara yang memiliki hukuman pidana.Pengamat juga menyayangkan minimnya transparansi aturan pembiayaan kampanye. "Sementara ini diatur di tingkat federal dengan batas atas sumbangan individu untuk kampanye dan pengungkapan penuh, peraturan tentang pemborosan independen yang tidak dibatasi secara efektif mengurangi transparansi dan memperkuat dampak uang dalam politik," kata mereka. OSCE memperkirakan total pengeluaran selama kampanye 2020 akan mencapai $ 14 miliar.Media AS memberikan liputan komprehensif tentang kampanye tersebut, tetapi sebagian besar mengabaikan kandidat selain Biden dan Trump, menurut temuan tersebut.Pada tanggal 3 November pemilihan federal diadakan untuk presiden dan wakil presiden, 35 dari 100 senator, dan semua 435 perwakilan. Misi tersebut mengamati pemilihan untuk kantor eksekutif dan legislatif negara bagian dan lokal, berbagai referendum dan inisiatif, serta 66 hakim negara bagian di 31 negara bagian, "sejauh itu berdampak pada pelaksanaan pemilihan tingkat federal."Misi tersebut terdiri dari 15 ahli yang berbasis di Washington, DC, dan 30 pengamat jangka panjang yang ditempatkan di 28 negara bagian sejak Oktober. Anggota diambil dari 20 negara bagian yang berpartisipasi dalam OSCE, yang telah mengamati delapan pemilihan sebelumnya di Amerika Serikat sejak 2002. Misi tersebut berjanji untuk tetap berada di negara itu untuk "mengikuti dengan cermat semua sisa proses di masa mendatang."[IT/r]