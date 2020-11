Menlu Iran di Venezuela dalam Kunjungan Pertama di Tur Amerika Latin

Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is welcomed by his Venezuelan counterpart, Jorge Arreaza.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah tiba di Venezuela untuk pembicaraan tingkat tinggi saat dia memulai tur tiga negara Amerika Latin yang juga akan membawanya ke Kuba dan Bolivia.

Zarif disambut oleh rekannya dari Venezuela, Jorge Arreaza, setibanya di Caracas pada hari Rabu (4/11).Arreaza mentweet bahwa mereka itu memiliki "program yang intens" untuk dilalui, dan bahwa "setiap kunjungan tingkat tinggi memperdalam aliansi strategis kami, persaudaraan kami.”"Venezuela dan Iran telah menunjukkan solidaritas dan keberanian dalam menghadapi agresi," katanya, merujuk pada sanksi keras AS terhadap kedua negara.Kedua belah pihak akan bertukar pandangan tentang cara untuk "memperdalam hubungan strategis kerjasama bilateral," kata Arreaza lebih lanjut, menurut kantor berita Venezuela AVN.Awal pekan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan Zarif akan melakukan perjalanan ke Venezuela dan Kuba serta Bolivia, di mana dia akan menghadiri pelantikan presiden terpilih Luis Arce.Dia mengatakan Kuba dan Venezuela termasuk di antara mitra politik Republik Islam di Amerika Latin.Kedua negara, tambahnya, telah menjadi sasaran tekanan dan campur tangan AS untuk melawan kebijakan destruktif Washington.Venezuela adalah salah satu tujuan utama ekspor jasa teknik dan teknik Iran, kata Khatibzadeh, memuji kerja sama bilateral di bidang energi dan hubungan komersial, mengutip pembukaan toko rantai pertama Iran di Caracas oleh sektor swasta.Pada Mei, Iran mengirim lima kapal tanker bermuatan 1,53 juta barel bensin dan alkilat ke Venezuela untuk membantu memulai kilang minyak di negara bagian Amerika Selatan itu di tengah krisis bahan bakar.[IT/r]