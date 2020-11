Presiden Rouhani: Pemerintahan AS Berikutnya Akan Tunduk Pada Bangsa Iran

IslamTimes- "Mereka tidak punya pilihan, selain menyerah pada hukum, tekanan opini publik dan perlawanan dari negara besar ini," tambah kepala eksekutif Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan terlepas dari siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat, pemerintahan AS berikutnya harus memilih untuk tunduk di hadapan bangsa Iran."Tidak penting bahwa hasil pemilihan [presiden] AS akan diketahui sampai malam ini atau besok dan siapa yang menjadi presiden, karena pemerintahan AS berikutnya akan tunduk kepada bangsa Iran," kata Rouhani pada hari Kamis saat berpidato. upacara peresmian proyek pasokan air utama."Mereka tidak punya pilihan, selain menyerah pada hukum, tekanan opini publik dan perlawanan dari negara besar ini," tambah kepala eksekutif Iran.Di bawah Presiden Donald Trump yang sekarang akan habis, AS meninggalkan kesepakatan nuklir multi-partai bersejarah antara Iran dan kekuatan dunia yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Washington kemudian mengembalikan sanksi yang telah dicabut kesepakatan itu dan mulai memaksa negara lain untuk melakukan larangan juga.Kedua tindakan tersebut menentang fakta bahwa JCPOA telah diratifikasi dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mengabaikan sifat multilateral kesepakatan tersebut.Mahkamah Internasional, badan hukum PBB, telah mewajibkan AS untuk menangguhkan larangannya yang mempengaruhi barang-barang penting seperti bahan makanan, obat-obatan, dan bagian pesawat.(IT/TGM)