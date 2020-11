Maduro Mengecam AS Memberikan Pelajaran Demokrasi Kepada Negara Lain

IslamTimes- “Hasil pemilu diberikan pada malam pemilu dengan cara yang tepat” dan mengacu pada kampanye untuk pemilihan parlemen bulan depan yang dimulai Selasa saat ia berusaha mengambil kembali kendali Majelis Nasional.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan Washington tidak dalam posisi untuk memberikan pelajaran tentang demokrasi kepada dunia karena Donald Trump tampaknya menolak hasil awal pemilihan AS."Kami tidak mencampuri urusan internal Amerika Serikat ... dan kami benci jika mereka berpura-pura memberikan pelajaran tentang demokrasi kepada dunia," kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi, Anadolu melaporkan.Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengkritik penundaan penghitungan suara pemilu AS Rabu, sementara menyiratkan bahwa tidak seperti Presiden AS Donald Trump, ia akan menerima hasil pemilihan parlemen 6 Desember terlepas dari hasilnya.“Hasil pemilu diberikan pada malam pemilu dengan cara yang tepat” dan mengacu pada kampanye untuk pemilihan parlemen bulan depan yang dimulai Selasa saat ia berusaha mengambil kembali kendali Majelis Nasional.“Kemarin, kampanye elektoral di Venezuela dimulai. Ini adalah demonstrasi bagaimana secara beradab, dengan damai, kita memiliki sistem pemilu yang transparan dan terbukti, ”ujarnya.Maduro mencatat bahwa dia akan mengakui hasil pemilihan 6 Desember "siapa pun yang menang" setelah merujuk pada upaya Trump untuk meragukan hasil pemilihan presiden AS hari Selasa.(IT/TGM)