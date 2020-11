Kremlin: Ketidakpastian Pemilu AS Bisa Berdampak Negatif Terhadap Urusan Global

IslamTimes - Kremlin pada hari Kamis (5/110 mengatakan bahwa ketidakpastian atas hasil pemilihan presiden AS dapat berdampak negatif pada urusan global, terutama ekonomi.

"Setiap ketidakpastian dalam ekonomi dunia yang paling kuat di salah satu negara terbesar memiliki dan berpotensi memiliki konsekuensi negatif bagi urusan global, pertama-tama bagi ekonomi global," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.“Sementara itu, kita akan lihat berapa lama ketidakpastian ini berlangsung dan seberapa kuat pengaruhnya,” kata dia seperti dikutip TASS.Juru bicara tersebut menolak mengomentari perkembangan pemilu terbaru karena kurangnya kejelasan. “Hasil pemilu AS belum diumumkan dan tidak mungkin memberikan komentar dalam situasi saat ini,” ujarnya."Kami lebih suka meluangkan waktu dan menunggu situasi menjadi lebih jelas."Setiap komentar Rusia tentang pemilihan AS akan menjadi "seperti kain merah untuk banteng," tambah Dmitry Peskov.Dia juga tidak akan berkomentar mengenai fakta bahwa AS sejauh ini tidak menuduh Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden saat ini.“Sayangnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara kita seperti kain merah bagi banteng di AS, jadi jangan berkomentar sekarang. Saya pikir Amerika harus menangani urusan mereka sendiri, ” kata juru bicara itu.[IT/r]