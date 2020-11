Koalisi Anti-Daesh AS Melakukan Hampir 35.000 Serangan Udara di Irak dan Suriah Sejak 2014

US 'anti-Daesh coalition' carried out nearly 35,000 airstrikes in Iraq, Syria.jpg

IslamTimes - Sejak AS pertama kali memulai operasi militer melawan ISIS pada 2014, AS telah melakukan hampir 35.000 serangan udara terhadap kelompok teroris yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah. Namun, sementara Presiden AS Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas Daesh, Pentagon melanjutkan operasi melawan "pemberontakan tingkat rendah."

Kapten Korps Marinir AS Jose Uriarte, juru bicara Gugus Tugas Gabungan-Operasi Penyelesaian Inheren (CJTF-OIR), mengatakan kepada Military Times pada hari Rabu (3/11) bahwa AS dan sekutunya melakukan 34.917 serangan udara terhadap ISIS antara Agustus 2014 dan September 2020.Menurut data Angkatan Udara AS, mayoritas serangan tersebut terjadi di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama, dengan 23.740 serangan udara terjadi dari 2014 hingga 2016.Sementara pernyataan hari Rabu tidak memasukkan perkiraan korban sipil, Pentagon melaporkan tahun lalu, ketika terjadi seribu lebih sedikit serangan, bahwa sekitar 1.257 warga sipil telah tewas oleh serangan udara tersebut.Kampanye udara hanyalah salah satu bagian dari upaya besar-besaran yang melibatkan pasukan udara dan darat dari beberapa negara, termasuk Irak, Iran, Suriah, dan Rusia, serta milisi pasukan Kurdi dan Hizbullah, untuk mengusir kerajaan luas yang dibangun pasukan Daesh keluar dari kekacauan Perang Saudara Suriah - ironisnya, dengan bantuan dari AS dan beberapa sekutunya, seperti Arab Saudi.Washington telah melakukan serangan udara terhadap ISIS di negara lain juga, termasuk Libya, tetapi tidak jelas apakah serangan itu termasuk dalam penghitungan yang diberikan oleh CJTF-OIR.Pada awal Februari 2019, Presiden AS Donald Trump mulai menyatakan kemenangan, dengan membual bahwa AS "mengambil alih 100%" wilayah Daesh. Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh para pemimpin militer AS, dan operasi terus berlanjut, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil."Terlepas dari kekalahan teritorial ISIS [Daesh], degradasi kepemimpinannya, dan penolakan luas atas ideologinya, kelompok ekstremis Islamis yang kejam ini masih menjadi ancaman," kata Uriarte.Pada bulan September, ketika kapal induk USS Nimitz tiba di Timur Tengah, sebagian dari misinya termasuk serangan udara baru di Irak. Namun, tujuan utama kapal perang itu adalah untuk mengambil alih sebagai kepala intimidator Iran. Pasukan keamanan Irak juga baru-baru ini melancarkan operasi darat yang bertujuan membunuh atau menangkap militan Daesh, dengan satu operasi di Kegubernuran Diyala ditutup pada hari Minggu.[IT/r]