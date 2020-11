China Mengirim 13 Satelit Ke Orbit Dengan Roket Tunggal

IslamTimes- Misi tersebut juga membawa dan meluncurkan tiga satelit lainnya - Satelit UESTC (juga dikenal sebagai Tianyan-05), Beihang SAT-1 dan Bayi-03.

China berhasil mengirim 13 satelit ke orbit dengan menggunakan satu roket dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan di Provinsi Shanxi China utara pada hari Jumat.Satelit tersebut, termasuk 10 satelit penginderaan jauh komersial yang dikembangkan oleh perusahaan Argentina Satellogic, diledakkan di atas roket pembawa Long March-6 pada pukul 11:19.Misi tersebut juga membawa dan meluncurkan tiga satelit lainnya - Satelit UESTC (juga dikenal sebagai Tianyan-05), Beihang SAT-1 dan Bayi-03.Sepuluh satelit kecil penginderaan jauh Argentina memiliki status teknis yang sama, membawa muatan multi-spektral dan hiper-spektral, dengan berat masing-masing sekitar 41 kilogram dan dengan masa pakai yang dirancang selama tiga tahun.Satelit UESTC dikembangkan bersama oleh Adaspace Co., Ltd., UESTC (University of Electronic Science and Technology of China) dan Minospace Co., Ltd. Satelit ini terutama digunakan untuk observasi bumi dengan penginderaan jauh dan dapat menyediakan layanan untuk industri termasuk membangun kota pintar dan pemantauan bencana pertanian dan kehutanan. Platform satelit akan melakukan pengujian beban komunikasi terahertz.Beihang SAT-1 adalah satelit percobaan ilmiah 12U yang dikembangkan bersama oleh Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co., Ltd. dan Beihang University. Itu juga merupakan satelit verifikasi teknologi muatan utama pertama untuk sistem satelit dirgantara China. Ini terutama melakukan eksperimen di orbit termasuk menerima dan mentransmisikan kembali sinyal ADS-B udara dan mengeksplorasi teknologi transmisi data satelit-ke-bumi komunikasi laser.Bayi-03 dikembangkan oleh siswa dari Sekolah Menengah Jinshan di Taiyuan atas sponsor dari Biro Pendidikan Taiyuan dan Pusat Pertukaran Internasional Sains dan Teknologi Dirgantara China. Hal ini terutama digunakan untuk melakukan eksperimen seperti pengamatan penginderaan jauh dari benda-benda langit, pengamatan bumi, dan pendidikan pemrograman kolaboratif ruang-bumi. Satelit ini membawa chip untuk kegiatan kesejahteraan publik berskala besar yang disebut "suara anak-anak di luar angkasa" untuk menyediakan platform praktik pendidikan dan popularisasi ilmu kedirgantaraan bagi siswa muda.(IT/TGM)