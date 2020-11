Kebijakan Biden Terhadap Iran Tidak Akan Jauh Berbeda Dari Trump

IslamTimes- “Hanya ada sedikit ruang gerak di antara mereka. Jadi secara harfiah tidak terlalu penting apakah seorang Republikan atau Dem menjabat sebagai presiden, atau dalam jabatan tinggi kongres. Kongres memiliki 535 anggota. Terkadang, ada beberapa anggota yang merupakan orang-orang yang sangat baik dan percaya pada supremasi hukum, kesetaraan dan keadilan, dan sebagainya.

Jika Joe Biden menggantikan Donald Trump sebagai presiden AS, kebijakan kotor yang diberlakukan Trump terhadap Iran mungkin akan tetap berlaku, menurut seorang penulis Amerika dan komentator politik di Chicago.“Apa yang seharusnya dimengeri oleh orang adalah AS adalah negara satu partai, dengan dua sayap kanan. Mereka punya nama tapi namanya tidak penting. Mereka dapat memiliki nama apa pun, tetapi ini adalah sistem satu partai, dan dalam masalah besar, saya berbicara tentang perang dan perdamaian, pemberdayaan perusahaan, menindak perlawanan di rumah, perlawanan terhadap keadilan atas ketidakadilan, semua pihak, Partai Republik dan Dems. , berada di halaman yang sama, ”kata Stephen Lendman kepada Press TV dalam wawancara telepon pada hari Jumat.“Hanya ada sedikit ruang gerak di antara mereka. Jadi secara harfiah tidak terlalu penting apakah seorang Republikan atau Dem menjabat sebagai presiden, atau dalam jabatan tinggi kongres. Kongres memiliki 535 anggota. Terkadang, ada beberapa anggota yang merupakan orang-orang yang sangat baik dan percaya pada supremasi hukum, kesetaraan dan keadilan, dan sebagainya. Mayoritas di Kongres, tidak. Mereka berada di tangki untuk apa pun yang mereka peroleh, yaitu gaji tinggi dan tunjangan lainnya, keterlibatan berbicara yang menguntungkan, hal-hal seperti itu. Mereka keluar dengan sangat baik dengan menjadi pejabat AS apakah terpilih atau diangkat, ”tambahnya.“Tapi saya setuju dengan Trump kali ini dan saya sangat setuju dengannya dalam hal apapun. Kali ini, pemilihan itu dicuri. Dia menyatakan apa yang disebut negara medan pertempuran dengan itu, di mana pemungutan suara dekat, itu bisa berjalan baik. Dan dengan menggeser sejumlah suara dari satu kandidat ke kandidat lainnya, Anda dapat merebut kaki Trump dari rahang kemenangan, yang saya yakini terjadi di Michigan, di Wisconsin, menurut saya, hal itu terjadi di Pennsylvania, tidak terjadi di beberapa negara. negara bagian lain, tetapi Anda hanya membutuhkan 270 suara electoral college untuk memenangkan kursi kepresidenan. Media AS menunjukkan Biden di 264. Saya pikir jumlah sebenarnya jauh lebih rendah tetapi itulah yang mereka miliki. Saya pikir salah satu media besar memilikinya di 254 atau sesuatu seperti itu, tapi dia jauh di depan Trump. Dan sepertinya dia menang dengan kecurangan, ”tandasnya.Sejauh menyangkut Iran, itu tidak terlalu penting. Jika Biden menggantikan Trump, kebijakan kotor yang diberlakukan Trump mungkin akan tetap berlaku. Jika Biden ingin kembali ke JCPOA, sangat mungkin dia akan mulai berbicara tentang itu jika dia menggantikan Trump pada bulan Januari, tetapi saya sangat meragukannya, dia akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal yang tidak boleh diterima oleh negara mana pun. Itulah yang akan dia lakukan, jadi peluang untuk memulihkan JCPOA, itu mungkin, tapi saya pikir kemungkinannya lebih kecil daripada kemungkinannya. Kita lihat saja nanti. Kami akan lihat apa yang akan terjadi. Itu tidak akan datang dengan mudah, ”Lendman menambahkan.“Ini harus dipulihkan, seperti sebelum Trump meninggalkannya tetapi Biden tidak akan pergi ke sana, dari semua yang telah saya pelajari. Dan itu bisa mematikan kesepakatan. Sejauh kebijakan Biden terhadap Iran, mungkin tidak akan jauh berbeda dari Trump, seperti sejak revolusi 1979. AS sangat bermusuhan dengan Iran. Saya tidak melihat banyak hal yang akan mengubah itu. Sangat menyesal, sangat tidak bisa diterima karena Iran tidak mengancam siapa pun. AS mengancam semua orang, ”katanya.“AS harus diberi sanksi, bukan orang yang mereka serang secara tidak adil seperti Iran dan negara-negara merdeka berdaulat lainnya. Jadi saya sangat tidak optimis dengan apa yang ada di depan, ”katanya.(IT/TGM)