Laporan: Trump Mempertimbangkan Pemecatan Pejabat Tertinggi di Pentagon, FBI dan CIA

IslamTimes - Pada hari Kamis (5/11), juru bicara senior Pentagon menolak laporan oleh NBC News bahwa Menteri Pertahanan Mark Esper sedang bersiap untuk mengundurkan diri secara proaktif dari jabatannya dengan harapan bahwa dia akan menjadi salah satu pejabat kabinet yang akan dorong oleh Presiden Trump dalam beberapa minggu mendatang.

Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk memecat Menteri Pertahanan Esper, direktur CIA Gina Haspel dan lainnya, termasuk Direktur FBI Christopher Wray, demikian laporan The Hill, mengutip sumber yang dikatakan mengetahui situasi tersebut.Satu sumber mengatakan kepada outlet itu bahwa meskipun pernyataan Pentagon baru-baru ini bertentangan, Esper dapat dipaksa keluar secepatnya minggu ini. Sumber kedua mencatat bahwa sejauh ini tidak ada yang ditetapkan.Seorang pembantu anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR mengkonfirmasi bahwa panel tersebut belum diberi tahu tentang "perubahan personel dalam waktu dekat dalam kepemimpinan Pentagon" hingga saat ini, dengan Pentagon mengarahkan pertanyaan media ke komentar sebelumnya oleh juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman bahwa Sekretaris Esper telah " tidak ada rencana untuk mengundurkan diri, ”dia juga tidak diminta untuk mengundurkan diri.Esper dan Trump mengalami perselisihan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk atas penolakan presiden terhadap pencabutan nama pemimpin Konfederasi dari pangkalan militer AS, dan perlawanan kepala Pentagon untuk mengerahkan militer untuk menindak anti-rasisme dan protes keadilan polisi yang luar biasa di beberapa kota besar AS musim panas ini.Spekulasi juga tersebar luas bahwa kepala CIA Haspel dan Direktur FBI Christopher Wray mungkin akan dipaksa keluar, kata The Hill, mengutip apa yang dikatakannya sebagai frustrasi di Gedung Putih atas kurangnya dukungan di tengah perkembangan politik baru-baru ini, termasuk kurangnya penyelidikan formal FBI ke dalam dugaan transaksi bisnis ilegal Hunter Biden di Ukraina, dan penolakan badan tersebut untuk memecat pejabat yang bertanggung jawab atas penyelidikan Russiagate terhadap Presiden Trump.Trump memilih Esper untuk jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan 2019, dengan Esper menggantikan Jenderal Jim Mattis, yang mengundurkan diri karena ketidaksepakatan dengan Trump tentang kebijakan Suriah dan masalah lainnya. Trump memilih Haspel untuk jabatan direktur CIA pada Mei 2018 setelah kepala sebelumnya, Mike Pompeo, dipilih untuk menggantikan Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri. Wray menggantikan James Comey sebagai direktur FBI pada Agustus 2017.[IT/r]