Demo ‘Menutup DC' Memenuhi Jalan-Jalan Ibukota Amerika

IslamTimes - Klimaks dari persaingan kepresidenan yang memanas antara presiden petahana, Donald Trump, dan kandidat Demokrat Joe Biden telah membawa banyak orang turun ke jalan di berbagai kota AS, termasuk Washington DC, Portland, Philadelphia, dan lainnya, ke jalan.

Orang-orang turun ke jalan untuk bergabung dengan protes "Shut Down DC" di ibu kota AS pada hari Jumat (6/11), menyusul kebingungan pasca pemilihan.Persaingan ketat antara Donald Trump dan Joe Biden telah mengakibatkan demonstrasi di banyak kota di AS, termasuk Philadelphia, New York City, Portland, dan Washington DC.Karena suara di beberapa negara bagian kunci masih dihitung, orang-orang menuntut untuk "menghitung setiap suara" dan berbagai pihak menyuarakan dukungan mereka untuk kedua kontestan.Gerakan "Shut Down DC" menggambarkan dirinya sebagai kelompok yang merencanakan dan mengorganisir tindakan "untuk mempertahankan pilar-pilar demokrasi dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik".[IT/r]Video: https://sputniknews.com/us-elections-2020-news/202011061081069879-shut-down-dc-protesters-hit-the-streets-of-american-capital/