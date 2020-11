Maduro Mengecam Pemilu AS saat Venezuela Bersiap Akan Mengadakan Pemilu Sendiri

US election 2020 and Nicolas Maduro.jpg

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengejek hasil pemilu AS yang amburadul sehubungan dengan upaya Washington untuk memaksakan gaya khas "demokrasi" ke tenggorokan negara lain, terutama Venezuela dan sekutunya.

Maduro menolak mengomentari hasil pemilu AS dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Rabu (4/11), meminta AS untuk membalas budi dan tidak ikut campur dalam demokrasi Venezuela ketika negara itu akan menggelar pemilu pada bulan Desember. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan sedikit keteduhan pada negara yang berusaha untuk menggantikannya tahun lalu dengan pemimpin oposisi saat itu Juan Guaido, seorang "presiden" yang diakui oleh Washington.“Kami tidak ikut campur dalam urusan internal Amerika Serikat. Dan kami benci jika mereka berpura-pura memberikan pelajaran tentang demokrasi kepada dunia,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, menambahkan bahwa rakyat Venezuela tahu hasil pemilihan mereka pada malam pemungutan suara. Pemilu yang akan datang akan menjadi demonstrasi dari "sistem pemilu negara yang transparan dan terbukti," lanjut Maduro.Sementara satu faksi oposisi Venezuela telah berjanji untuk memboikot pemungutan suara Desember seperti yang mereka lakukan pada Mei 2018, terlebih dahulu menyatakannya sebagai "penipuan," kelompok oposisi lain mengisyaratkan mereka akan menantang Maduro secara elektoral. Guaido, sementara itu, telah menyatakan dia akan mengadakan pemungutan suara sendiri, meskipun dia belum menjelaskan bagaimana dia berencana untuk melakukannya tanpa partisipasi Dewan Pemilihan negara.Orang baru yang didukung AS menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara" Venezuela pada Januari 2019 meskipun tidak pernah memenangkan pemilihan dan segera didukung oleh AS dan sejumlah sekutunya. Satu kali dia mencalonkan diri untuk jabatan terpilih - dalam pemilihan utama presiden Partai Demokrat Unity Roundtable pada tahun 2012 - dia kalah, dan dia semakin terpinggirkan pada bulan Januari ketika dia diganti sebagai ketua Majelis Nasional. Guaido mencoba dan gagal memimpin kudeta terhadap Maduro beberapa kali pada tahun pertama penunjukannya sebagai pemimpin oposisi.AS telah menghukum Maduro Venezuela karena menolak untuk tunduk pada keinginan Washington dengan menjatuhkan sanksi yang merusak, menempatkan bounty $ 15 juta kepada kepala presiden dan beberapa pejabat tingginya sambil menuduh mereka melakukan perdagangan narkoba, dan diduga mendanai serangan tentara bayaran yang aneh dengan tujuan nyata dari penculikan atau bahkan pembunuhan Maduro.[IT/r]Terlepas dari keluhannya yang beralasan terhadap Trump, Maduro memiliki alasan bagus untuk menghindari memilih favorit dalam kontes 2020. Pemimpin Venezuela itu menuduh penantang presiden dari Partai Demokrat Joe Biden merencanakan kudeta terhadapnya pada 2015, sementara Biden adalah wakil presiden AS di bawah Presiden Barack Obama, menyatakan bahwa politisi karier itu bertanggung jawab atas skema untuk membunuhnya. Venezuela sosialis telah lama menjadi duri di pihak Washington, duduk di atas lebih banyak minyak daripada negara lain di Belahan Barat.