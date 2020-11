Trump Tidak Memiliki Rencana Untuk Segera Mengakui Kekalahan Dalam Pemilu

IslamTimes- Biden mendahului Trump di Georgia dan juga telah memimpin presiden Republik di Pennsylvania, menurut proyeksi media terbaru.

Seorang pembantu senior Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump tidak memiliki rencana untuk segera mengakui kemungkinan kekalahannya dalam pemilihan umum kepada saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden.Ajudan senior presiden yang tidak disebutkan namanya itu dikutip oleh laporan media AS pada hari Jumat bahwa Trump tidak memiliki rencana untuk segera menyerahkan pemilihan kepada Joe Biden setelah saingannya dari Partai Demokrat maju di negara-negara bagian utama yang dapat memberinya suara elektoral yang cukup untuk memenangkan pemilihan. balapan untuk Gedung Putih.Biden mendahului Trump di Georgia dan juga telah memimpin presiden Republik di Pennsylvania, menurut proyeksi media terbaru.Klaim kemenangan Biden di Pennsylvania akan cukup baginya untuk mengumpulkan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menjadi presiden AS berikutnya setelah dia memenangkan 264 suara Electoral College.Trump, bagaimanapun, perlu mengambil North Carolina, Georgia dan Pennsylvania untuk mengamankan 271.(IT/TGM)