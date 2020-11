Rouhani Memanggil Admin Baru AS Untuk Kembali Ke Komitmen Internasional

IslamTimes- Dia meminta pemerintahan AS yang baru untuk kembali pada komitmennya dalam kerangka JCPOA dan menyerah kepada hukum dan peraturan internasional.

Presiden Iran Hassan Rouhani meminta pemerintahan baru AS untuk memenuhi komitmennya di bawah JCPOA dan kembali ke kewajiban internasional, dengan menyatakan bahwa pemberi sanksi tidak akan mencapai tujuan mereka.Berbicara di Markas Besar Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona pada Sabtu, Rouhani mengecam kebijakan AS dan menambahkan, "Mereka yang menjatuhkan sanksi pada negara dan mereka harus tahu bahwa mereka telah mengadopsi jalan yang salah dan tidak akan mencapai tujuan mereka dengan cara apa pun."Dia meminta pemerintahan AS yang baru untuk kembali pada komitmennya dalam kerangka JCPOA dan menyerah kepada hukum dan peraturan internasional.Kemudian, Presiden Rouhani merujuk pada wabah pandemi global virus corona dan menambahkan, "Sudah sekitar delapan bulan warga di negara itu bergulat dengan pandemi dan menghadapi masalah serius sejak wabah itu."“Kami berharap dengan kerja sama satu sama lain dan dalam kerangka arahan yang disetujui oleh Markas Besar Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona, kami secara bertahap akan menyaksikan penurunan yang cukup besar pada efek samping penyakit di seluruh negeri,” tegasnya.Rakyat di negara itu telah menghadapi terorisme ekonomi selama tiga tahun terakhir dan dengan cara ini, mereka menunjukkan perlawanan, ketekunan, dan kesabaran yang signifikan selama tahun-tahun ini yang unik dari jenisnya, tambah Presiden Rouhani.Di bagian lain dalam sambutannya, Rouhani menunjuk pada penyebaran virus corona, COVID-19, di negara itu dan berkata, “Keputusan drastis dan efektif telah diambil di Markas Besar Penanggulangan dan Pencegahan Coronavirus Nasional dan kami sampai pada kesimpulan ini bahwa kita perlu menerapkan kesehatan protokol dan pedoman lebih tepat untuk menahan pandemi. "(IT/TGM)