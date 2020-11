Imam Khamanei: Terlepas dari Hasil Pemilu, Rezim AS Melemah

Imam Sayyed Ali Khamenei .jpg

IslamTimes - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam di Iran Imam Sayyid Ali Khamenei pada hari Sabtu (7/11) menggambarkan pemilihan presiden AS sebagai "tontonan".

Dalam tweet tak lama setelah pengumuman kemenangan Demokrat Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, Imam Khamenei menekankan bahwa "rezim AS dalam kemerosotan politik, sipil dan moral," terlepas dari hasil pemungutan suara.Dalam sebuah tweet, Pemimpin menilai bahwa pemilu mewakili "wajah buruk demokrasi liberal" di Amerika Serikat.Situasi di AS & apa yang mereka sendiri katakan tentang pemilihan mereka adalah tontonan! Ini adalah contoh wajah buruk demokrasi liberal di AS. Terlepas dari hasilnya, satu hal yang sangat jelas, melemahnya politik, sipil, & moral yang pasti dari rezim AS.- Khamenei.ir (@khamenei_ir) 7 November 2020[IT/r]