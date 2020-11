Rouhani Menyarankan Admin Baru AS Untuk Menebus Kesalahan Masa Lalu AS 

IslamTimes- Dia ingat bagaimana Iran selalu tetap setia pada kewajiban internasionalnya dengan imbalan komitmen "bertanggung jawab" serupa di pihak pemain internasional lainnya.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah menasihati pemerintahan AS yang akan datang untuk menebus kesalahan pendahulunya dan mengembalikan Washington ke komitmen internasionalnya."Sebuah peluang telah muncul sekarang bagi pemerintahan AS berikutnya untuk menebus kesalahan masa lalu dan kembali ke jalur komitmen terhadap kewajiban internasional dengan menghormati prinsip-prinsip internasional," kata Rouhani pada hari Minggu, berbicara pada pertemuan Kantor Pusat Koordinasi Ekonomi pemerintah.Dia ingat bagaimana Iran selalu tetap setia pada kewajiban internasionalnya dengan imbalan komitmen "bertanggung jawab" serupa di pihak pemain internasional lainnya.“Republik Islam menganggap interaksi konstruktif dengan dunia sebagai strateginya,” tambahnya.Pernyataan itu muncul sehari setelah calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden melampaui 270 suara elektoral yang dia butuhkan untuk menggulingkan Presiden Donald Trump.Selama masa jabatannya, Trump mengadopsi sikap sepihak yang relatif belum pernah terjadi sebelumnya terhadap politik internasional, mengeluarkan AS dari banyak perjanjian penting. Kekalahannya diikuti oleh banyak tanggapan sambutan dari para pemimpin dunia sebagai tanda kesiapan universal untuk kepergiannya dan potensi perubahan dalam perilaku Washington yang semakin sombong.Perjanjian tersebut termasuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian nuklir bersejarah antara Iran dan negara-negara lain yang dihentikan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018. AS kemudian mengembalikan sanksi yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut dan mulai memaksa negara lain untuk berkomitmen.Kedua langkah tersebut melanggar hukum internasional karena JCPOA telah diratifikasi sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB.Juga pada tahun 2018, Iran mulai secara bertahap menangguhkan komitmennya terhadap JCPOA sebagai tanggapan atas tindakan ilegal AS dan contoh non-komitmen kontrak oleh beberapa penandatangan yang tersisa. Republik Islam Iran, bagaimanapun, telah menegaskan bahwa ia akan kembali ke kewajibannya segera setelah pihak lain mulai melakukan hal yang sama.(IT/TGM)