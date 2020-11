Zarif Menyarankan Presiden Baru AS Untuk Meninggalkan Kebijakan Intimidasi Tanpa Hukum Trump

IslamTimes- Komentar Zarif muncul setelah kandidat presiden dari Partai Demokrat AS itu melampaui 270 suara elektoral yang dia butuhkan untuk menggulingkan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu untuk menjadi presiden AS yang baru.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah bereaksi terhadap hasil pemungutan suara presiden terbaru di Amerika Serikat dan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS ke-46, menasihati pemerintah baru AS untuk menghentikan "penindasan tanpa hukum yang menghancurkan."Komentar Zarif muncul setelah kandidat presiden dari Partai Demokrat AS itu melampaui 270 suara elektoral yang dia butuhkan untuk menggulingkan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu untuk menjadi presiden AS yang baru.Biden, dalam pidato pertamanya setelah kemenangannya, mengatakan ini adalah "waktu untuk menyembuhkan" bangsa yang terpecah belah."Rakyat bangsa ini telah berbicara. Mereka telah memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan," kata Biden kepada para pendukungnya yang membunyikan klakson dan bersorak sorai di tempat parkir di kota asalnya Wilmington, Delaware.“... sekarang, kita saling memberi kesempatan. Saatnya singkirkan retorika kasar, turunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi,” tambahnya.(IT/TGM)