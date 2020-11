Biden Merencanakan Perintah Eksekutif Untuk Membalikkan Banyak Kebijakan Trump

IslamTimes- Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yaman, Venezuela, Korea Utara, Nigeria dan Myanmar termasuk di antara daftar larangan presiden AS tahun 2017. Sudan juga ada dalam daftar tetapi kemudian dihapus dari daftar karena partisipasinya dalam perang Saudi yang didukung Barat di Yaman.

Presiden terpilih Joe Biden dilaporkan berencana untuk mengeluarkan banyak perintah eksekutif yang membalikkan banyak kebijakan penting pemerintahan Donald Trump setelah menjabat.Menurut laporan Sabtu oleh The Washington Post, kamp Biden berencana untuk segera mencabut larangan imigrasi yang menargetkan banyak negara mayoritas Muslim.Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yaman, Venezuela, Korea Utara, Nigeria dan Myanmar termasuk di antara daftar larangan presiden AS tahun 2017. Sudan juga ada dalam daftar tetapi kemudian dihapus dari daftar karena partisipasinya dalam perang Saudi yang didukung Barat di Yaman.Larangan perjalanan Trump memicu kritik karena dianggap sebagai diskriminasi agama yang melanggar hukum.Biden juga ingin mengaktifkan kembali program yang mengizinkan "Para Pemimpi" yang dibawa ke AS secara ilegal ketika anak-anak untuk tinggal di negara itu, kata laporan itu.Pada September 2017, pemerintahan Trump mengumumkan akan mengakhiri program yang telah memberikan perlindungan dari deportasi dan hak untuk bekerja secara legal kepada hampir 800.000 anak muda sejak disahkan oleh pendahulunya Barack Obama pada tahun 2012.Biden selanjutnya bermaksud untuk bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris yang dikeluarkan AS secara resmi minggu lalu. Pada November 2019, Amerika Serikat menyerahkan surat penarikannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan itu akan secara resmi keluar dari kesepakatan Paris pada 4 November 2020, satu hari setelah pemilihan AS.Trump telah melabeli perubahan iklim sebagai "tipuan," menentang dukungan internasional yang semakin meluas untuk perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dia berpendapat bahwa konsep pemanasan global telah "diciptakan oleh dan untuk orang Cina agar manufaktur AS tidak kompetitif."Mantan wakil presiden itu juga ingin membatalkan penarikan Trump dari Organisasi Kesehatan Dunia yang akan berlaku pada Juli 2021.(IT/TGM)