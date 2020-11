Bangsa Iran Terus Melanjutkan Perlawanan Terhadap Tekanan AS

IslamTimes- Presiden menambahkan, "Sekarang adalah waktunya untuk menyaksikan promosi keamanan dan pembangunan di kawasan dalam bayang-bayang kerja sama dan sinergi antara Iran dan tetangganya."

Presiden Hassan Rouhani sekali lagi menekankan bahwa bangsa Iran akan terus menahan tekanan sampai AS menyerah pada hukum."Rakyat Iran, melalui perlawanan heroik mereka terhadap perang ekonomi AS, telah membuktikan bahwa kebijakan tekanan maksimum Washington pasti akan gagal," kata Rouhani saat berpidato dalam pertemuan ke-179 markas besar koordinasi ekonomi pemerintah di Teheran pada hari Minggu.Presiden menambahkan, "Sekarang adalah waktunya untuk menyaksikan promosi keamanan dan pembangunan di kawasan dalam bayang-bayang kerja sama dan sinergi antara Iran dan tetangganya."Dia lebih lanjut berjanji akan melakukan upaya keras pemerintah "untuk mengikuti jalan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara dengan kekuatan dan kecepatan sebanyak mungkin."Merujuk pada rencana ekonomi pemerintah, Rouhani menekankan bahwa pemerintahannya akan dengan penuh semangat mengikuti kebijakan fiskal yang sesuai, termasuk pengendalian dan pengarahan likuiditas untuk produksi dan pengembangan investasi, dalam upaya untuk menjaga nilai mata uang nasional dan untuk berkontribusi pada produksi dalam negeri. dan pertumbuhan ekonomi.Ia juga memerintahkan menteri ekonomi untuk terus menjual saham pemerintah dan kelebihan aset serta menerbitkan obligasi pemerintah sesuai dengan rencana yang telah disetujui guna meningkatkan disiplin keuangan dan anggaran.Di bagian lain dalam sambutannya, Rouhani merujuk pada pemilihan presiden AS, mengatakan bahwa pemerintahan AS di masa depan harus menggunakan kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalunya terhadap Iran."Iran selalu mematuhi komitmen internasionalnya dan menganggap interaksi konstruktif dengan dunia sebagai strateginya," tambah Rouhani, merujuk pada kurangnya komitmen AS terhadap kewajiban internasionalnya, seperti penarikan diri dari kesepakatan nuklir 2015.(IT/TGM)