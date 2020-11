Presiden AS Berikutnya Harus Mencabut Semua Sanksi Anti-Iran

IslamTimes- "Presiden terpilih AS harus mencabut semua sanksi secepat mungkin dan meminta maaf kepada bangsa Iran atas tindakan Washington di masa lalu," tulis Mohsen Rezaei pada hari Minggu.

Sekretaris Dewan Kebijakan Kemanfaatan Iran mendesak presiden AS berikutnya untuk mencabut semua sanksi sepihak yang telah dijatuhkan terhadap bangsa Iran."Presiden terpilih AS harus mencabut semua sanksi secepat mungkin dan meminta maaf kepada bangsa Iran atas tindakan Washington di masa lalu," tulis Mohsen Rezaei pada hari Minggu."Optimisme pemerintah Iran sebelumnya terhadap Amerika Serikat dan Eropa telah merugikan bangsa Iran berkali-kali," katanya, menambahkan, "Rangkaian kebijakan sanksi selama 40 tahun dan optimisme beberapa pejabat Iran telah menghancurkan banyak peluang yang berada di depan ekonomi nasional kita. "Dia menunjukkan bahwa "pemerintah di Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dan pemerintah lain akan datang dan ikut menghapusnya,".Oleh karena itu, Presiden AS yang baru harus mencabut semua sanksi secepatnya, meminta maaf kepada rakyat Iran atas tindakan di masa lalu, dan memberikan kompensasi atas kerusakan ekonomi yang ditimbulkan kepada rakyat Iran akibat sanksi tersebut, ”tegasnya.Di sisi lain, Rezaei menggarisbawahi bahwa negara seharusnya tidak menunggu pencabutan sanksi, melainkan harus mengandalkan kemampuannya sendiri dan memperkuat ekonomi, budaya, dan keamanannya.“Kami tidak mencari perang, tapi kami dengan tegas membela hak-hak rakyat kami,” pungkasnya.(IT/TGM)