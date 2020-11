Trump Dikabarkan Akan 'Membanjiri' Iran Dengan Sanksi yang Membuat Biden Lebih Sulit Menghidupkan Kembali Kesepakatan Nuklir

US President Donald Trump -.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Presiden Republik AS Donald Trump bermaksud untuk "membanjiri" Republik Islam Iran dengan sanksi, menjelang pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021, untuk mempersulit Demokrat untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 ditinggalkan oleh Trump pada 2018, Axios melaporkan pada hari Minggu (8/11).

Presiden AS Donald Trump dapat meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2021, Hari Pelantikan di AS sejak 1937, karena kandidat Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden diproyeksikan oleh semua media utama AS untuk memenangkan pemilihan presiden 2020. Penghitungan resmi belum dirilis.Menurut situs berita AS, mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya yang diberi pengarahan tentang gelombang sanksi anti-Iran yang direncanakan, pemerintahan Trump sekarang berusaha untuk mencapai rencana tersebut dengan berkoordinasi dengan Tel Aviv dan negara-negara Teluk lainnya.Utusan Gedung Putih untuk Iran, Elliott Abrams, pada hari Minggu (8/11) dilaporkan tiba di Tel Aviv dan bertemu dengan perdana menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, dan Penasihat Keamanan Nasional negara Timur Tengah, Meir Ben-Shabbat, untuk membahas rencana sanksi potensial.Abrams juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi pada hari Senin, untuk memberi tahu mereka tentang niat Trump, kata publikasi itu.Tujuan dari upaya terakhir Trump dikatakan sebagai upaya untuk mempersulit pemerintahan Biden untuk mengembalikan AS ke perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, yang dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran dan awalnya dinegosiasikan di AS. Masa jabatan Presiden Barack Obama. Trump secara sepihak menarik Washington keluar dari kesepakatan itu pada 2018.Axios mengatakan bahwa pemerintahan Trump, didorong oleh diplomat Zionis Israel dan dinas keamanan, telah mempersiapkan selama beberapa minggu terakhir sebuah "bank target" dari entitas Iran yang dapat terkena sanksi tambahan."Tujuannya adalah memberikan sanksi sebanyak mungkin terhadap Iran hingga 20 Januari," kata salah satu sumber Zionis Israel, dikutip oleh outlet tersebut.[IT/r]