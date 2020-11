AS Menjadi Negara Pertama yang Melewati 10 Juta Kasus COVID-19

Healthcare workers at a drive-thru COVID-19 testing in Madison, Wisconsin US.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat menjadi negara pertama di dunia sejak pandemi mulai melampaui 10 juta infeksi virus korona, menurut penghitungan Reuters pada hari Minggu (8/11), ketika gelombang ketiga virus COVID-19 melonjak di seluruh negeri.

Tonggak sejarah yang suram itu terjadi pada hari yang sama dengan kasus virus corona global yang melampaui 50 juta.Amerika Serikat telah melaporkan sekitar satu juta kasus dalam 10 hari terakhir, tingkat infeksi tertinggi sejak negara itu melaporkan kasus virus korona baru pertama di negara bagian Washington 293 hari yang lalu.Negara itu melaporkan rekor 131.420 kasus COVID-19 pada hari Sabtu dan telah melaporkan lebih dari 100.000 infeksi empat kali dalam tujuh hari terakhir, menurut penghitungan Reuters.Laporan terbaru AS rata-rata dalam tujuh hari memiliki 105.600 kasus harian, meningkat setidaknya 29%, lebih dari rata-rata gabungan untuk India dan Prancis, dua negara yang terkena dampak terburuk di Asia dan Eropa.Lebih dari 237.000 orang Amerika telah meninggal karena COVID-19 sejak penyakit yang disebabkan oleh virus corona pertama kali muncul di China akhir tahun lalu.Rata-rata harian kematian baru yang dilaporkan di Amerika Serikat terhitung satu dari setiap 11 kematian yang dilaporkan di seluruh dunia setiap hari, menurut analisis Reuters.Jumlah kematian yang dilaporkan secara nasional naik lebih dari 1.000 untuk hari kelima berturut-turut pada hari Sabtu (7/11), tren yang terakhir terlihat pada pertengahan Agustus, menurut penghitungan Reuters.Pakar kesehatan mengatakan kematian cenderung meningkat empat hingga enam minggu setelah lonjakan infeksi.Presiden terpilih AS Joe Biden, yang menghabiskan sebagian besar kampanye pemilihannya mengkritik penanganan pandemi oleh Presiden Donald Trump, berjanji pada hari Sabtu untuk menjadikan penanggulangan pandemi sebagai prioritas utama.Biden akan mengumumkan gugus tugas beranggotakan 12 orang pada hari Senin untuk menangani pandemi yang akan dipimpin oleh mantan ahli bedah jenderal Vivek Murthy dan mantan komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan David Kessler. Gugus tugas virus korona akan ditugasi mengembangkan cetak biru untuk mengendalikan penyakit begitu Biden menjabat pada Januari.Midwest tetap menjadi wilayah yang paling terpukul berdasarkan kasus terbanyak per kapita dengan North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa dan Nebraska sebagai lima negara bagian AS yang paling parah terkena dampak.Illinois muncul sebagai pusat gempa baru di Midwest, dengan negara bagian melaporkan lebih dari 60.000 infeksi COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, tertinggi di negara itu, menurut data Reuters. Negara bagian melaporkan lebih dari 12.454 kasus baru pada hari Sabtu, jumlah satu hari tertinggi sejauh ini.Texas, yang menyumbang 10% dari total kasus AS, adalah negara bagian yang paling terpukul dan menjadi yang pertama melampaui satu juta kasus virus korona di Amerika Serikat pada hari Sabtu.[IT/r]