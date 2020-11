Menlu Iran Menyarankan Presiden Terpilih AS untuk Meninggalkan 'Penindasan Tanpa Hukum yang Menghancurkan' Trump

Mohammad Javad Zarif Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah bereaksi terhadap hasil pemungutan suara presiden terbaru di Amerika Serikat dan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS ke-46, menasihati pemerintahan baru untuk menghentikan "penindasan tanpa hukum yang menghancurkan" pendahulunya.

Komentar Zarif muncul setelah kandidat presiden dari Partai Demokrat AS itu melampaui 270 suara elektoral yang dia butuhkan untuk menggulingkan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu (7/11) untuk menjadi presiden AS yang baru.Biden, dalam pidato pertamanya setelah kemenangannya, mengatakan ini adalah "waktu untuk menyembuhkan" bangsa yang terpecah belah."Orang-orang bangsa ini telah berbicara. Mereka telah memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan," kata Biden kepada para pendukungnya yang membunyikan klakson dan bersorak di tempat parkir di kota asalnya Wilmington, Delaware.“... sekarang, kita saling memberi kesempatan. Saatnya singkirkan retorika kasar, turunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi,” tambahnya.Dalam tweet hari Minggu (8/11), Zarif berkata, “Orang-orang Amerika telah berbicara. Dan dunia sedang mengamati apakah para pemimpin baru akan meninggalkan penindasan tanpa hukum yang menghancurkan dari rezim yang sedang keluar — dan menerima multilateralisme, kerja sama & penghormatan terhadap hukum. ”Diplomat tertinggi Iran kemudian menggemakan pernyataan sebelumnya oleh beberapa pejabat tinggi Iran lainnya, menyinggung fakta bahwa pergantian presiden AS itu sendiri tidak penting, tetapi jalur praktis yang mereka ambil ke negara lain adalah apa yang sebenarnya dianggap sebagai "perbuatan. paling penting. "Zarif kemudian menunjukkan bahwa "martabat, kepentingan, dan diplomasi yang bertanggung jawab" adalah ciri utama yang menjadi ciri rekam jejak Iran baik dalam kebijakan domestik maupun luar negeri.Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan pada hari Selasa bahwa Iran tidak akan khawatir tentang siapa yang memenangkan perlombaan presiden AS dan bahwa sikap Republik Islam terhadap hegemoni AS akan tetap tidak berubah apa pun hasil pemilu.[IT/r]