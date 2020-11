Tidak Ada Pembicaraan Baru Terkait JCPOA, AS Harus Menjawab Perilaku Ilegalnya 

IslamTimes- Khatibzadeh menambahkan, “Apa yang telah saya umumkan, menteri luar negeri [Iran] dan [pemerintah] Iran adalah bahwa JCPOA adalah buah dari pembicaraan jangka panjang; tidak hanya antara Iran dan AS, tetapi antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Uni Eropa dan Jerman, yang telah diwajibkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan kesepakatan nuklir yang disepakati antara Iran dan kekuatan dunia pada 2015 adalah masalah masa lalu dan tidak terbuka untuk negosiasi baru, mencatat bahwa perubahan dalam kepemimpinan AS tidak akan mengubah fakta ini.Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan dalam konferensi pers hari Senin ketika bereaksi terhadap laporan bahwa pemerintahan presiden terpilih AS, Joe Biden, akan menetapkan kondisi baru untuk Iran sebelum bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama ( JCPOA), di mana Washington secara sepihak menarik diri pada tahun 2018."Kami tidak tahu apa-apa tentang kondisi ini dan hal-hal semacam itu dan apa yang dikatakan berbagai lembaga think tank bukanlah dasar penilaian kami," kata juru bicara itu.Khatibzadeh menambahkan, “Apa yang telah saya umumkan, menteri luar negeri [Iran] dan [pemerintah] Iran adalah bahwa JCPOA adalah buah dari pembicaraan jangka panjang; tidak hanya antara Iran dan AS, tetapi antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Uni Eropa dan Jerman, yang telah diwajibkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231. [Oleh karena itu,] itu akan menjadi sederhana. jika ada yang mengira JCPOA dapat dinegosiasikan ulang, mereka salah, karena perjanjian ini telah dilakukan dan disegel. ”Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa JCPOA adalah masalah masa lalu dan, oleh karena itu, tidak mungkin untuk membuka kembali dan menegosiasikannya kembali, tegasnya."Sebuah negara nakal dan rezim di Gedung Putih telah meninggalkan perjanjian final dan mengikat serta melanggar kewajibannya di bawah [Resolusi Dewan Keamanan PBB] 2231, dan jelas bahwa kerusakan yang sangat serius telah terjadi pada Republik Islam dan bangsa Iran. dalam hal ini. [Proses] ini menghadapkan AS pada tanggung jawab hukum dan pasti, "Khatibzadeh menegaskan.(IT/TGM)