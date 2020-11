Sanksi AS Terhadap Sektor Minyak Iran Tidak Efektif Dan Semata-mata Karena Dendam

IslamTimes- Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi tersebut menargetkan delapan pejabat dan entitas serta Perusahaan Minyak Iran Nasional (NIOC) dan Perusahaan Tanker Nasional Iran (NITC). Perusahaan Madanipour, Mobin Holding Limited dan Oman Fuel Trading Ltd yang berbasis di Inggris juga masuk daftar hitam.

Menteri Perminyakan Iran mengatakan gelombang sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menargetkan sektor minyak Republik Islam, tidak memiliki efek praktis dan berasal dari dendam Washington terhadap Teheran.Pemerintah AS memberlakukan putaran sanksi baru pada sejumlah individu dan entitas Iran yang berafiliasi dengan sektor minyak Republik Islam, termasuk Menteri Perminyakan Bijan Zangeneh, pada 26 Oktober.Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi tersebut menargetkan delapan pejabat dan entitas serta Perusahaan Minyak Iran Nasional (NIOC) dan Perusahaan Tanker Nasional Iran (NITC). Perusahaan Madanipour, Mobin Holding Limited dan Oman Fuel Trading Ltd yang berbasis di Inggris juga masuk daftar hitam.Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan Washington menjatuhkan sanksi pada "aktor kunci" di sektor minyak Iran atas apa yang dia klaim mendukung Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang telah masuk daftar hitam.Berbicara pada peresmian proyek pasokan gas alam besar pada hari Senin, Zangeneh berkata, "Pada hari-hari terakhirnya di Gedung Putih, Trump menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat tinggi sektor minyak Iran dengan tuduhan dukungan untuk terorisme. ""Kami adalah korban terorisme tetapi bukan pendukungnya. Kami adalah musuh terorisme dan inilah alasan mengapa kami telah dan masih menentang Trump. Dia telah menjadi biang keladi kelompok teroris dalam beberapa tahun terakhir," Kata menteri Iran.(IT/TGM)