Senator Cruz Mengklaim Pemilihan Presiden AS Belum Berakhir, Mendukung Klaim Penipuan Trump

Senator Republik Ted Cruz telah mengklaim bahwa Presiden AS Donald "Trump masih memiliki jalan menuju kemenangan," menambahkan bahwa proyeksi bahwa Presiden terpilih Joe Biden telah memenangkan Gedung Putih "terlalu prematur"."Saya yakin Presiden Trump masih memiliki jalan menuju kemenangan," kata Cruz kepada Fox News, Minggu. Dia mendukung klaim Trump atas penipuan pemungutan suara."Dan jalan itu adalah menghitung setiap suara sah yang diberikan, tetapi juga tidak [menghitung] suara yang diberikan secara curang atau secara ilegal, dan kami memiliki proses hukum untuk menentukan mana yang legal dan apa yang tidak," dia menambahkan."Media tidak boleh memilih Presiden kita. Rakyat Amerika boleh memilih Presiden kita," katanya.Pada hari Sabtu, jaringan televisi AS menyampaikan berita bahwa Biden telah mendapatkan suara dari Electoral College yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan presiden.Partai Republik, seperti Senator Mitt Romney dari Utah dan mantan Presiden George W. Bush, telah menerima hasil tidak resmi dari pemilihan presiden yang menunjukkan Biden menjadi presiden terpilih.Bush mengatakan "hasilnya jelas" dan menambahkan bahwa ia telah memanggil "Presiden terpilih" Biden dan Harris untuk menyampaikan ucapan selamatnya.Romney mengatakan pada Minggu bahwa AS seharusnya tidak "mengharapkan" Trump "pergi diam-diam di malam hari" setelah Trump menghabiskan hari-hari sejak pemilu menyebarkan klaim palsu tentang kemenangan dan mempertanyakan integritas surat suara yang masuk.Romney mengatakan kepada CNN bahwa Trump akan "terus berjuang sampai akhir" atas hasil pemilu."Anda tidak akan mengubah sifat Presiden Trump di hari-hari terakhir ini, tampaknya, masa kepresidenannya," katanya. “Dia adalah siapa dia, dan dia memiliki hubungan yang relatif baik dengan kebenaran, dan dia akan terus berjuang sampai akhir.”"Tapi jangan berharap dia pergi diam-diam di malam hari," tambahnya. "Itu bukan cara dia beroperasi."(IT/TGM)