Trump Yang Sakit Mental Dapat Melakukan Lebih Banyak Kerugian Bagi AS Di Hari-hari Yang Tersisa

Cendekiawan Amerika mengatakan, meski Presiden AS Donald Trump kemungkinan besar akan mengesampingkan hasil pemilu, dia dapat melakukan lebih banyak kerusakan pada AS selama sisa hari-harinya di Gedung Putih.Joe Biden telah terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah mengumpulkan lebih dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan Gedung Putih dan mengalahkan Trump.Namun, dengan penolakan Trump untuk menerima kemenangan Biden dalam pemilihan presiden, kekhawatiran tumbuh bahwa ia mungkin akan menyeret militer AS ke dalam pertarungan politiknya.Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang masalah ini, kami menghubungi Marvin Zonis, Profesor ekonomi politik internasional, dan kepemimpinan di Universitas Chicago.Profesor itu mencatat bahwa meskipun Trump telah dikalahkan dalam perlombaan, masalahnya akan tetap ada sampai akhir masa jabatannya."Saya percaya bahwa Trump akan menerima para pemilih Amerika."Namun, dia mencatat, "Masalah utamanya adalah dia akan tetap menjadi Presiden Amerika Serikat hingga 20 Januari 2021."Profesor Zonis menambahkan, “Karena dia [Trump] sakit jiwa, dia memiliki banyak kesempatan sekarang hingga Januari untuk melakukan lebih banyak kerusakan di Amerika Serikat.”“Kami tahu bahwa dia menyerang saat dia kalah. Dia baru saja kalah telak, ”pungkasnya.(IT/TGM)