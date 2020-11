Kepala Kehakiman: Iran Akan 'Menghukum' AS karena Membunuh Soleimani Meskipun Trump Mundur

Hojatoleslam Seyed Ebrahim Raeisi, Iran’s Judiciary chief.jpg

IslamTimes - Kepala kehakiman Iran Ebrahim Raisi telah mengisyaratkan tekad Tehran untuk membalas AS yang membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani terlepas dari siapa yang menjabat setelah pemilihan presiden 3 November.

Pada awal Januari, Jenderal Iran Qasem Soleimani tewas dalam serangan pesawat nir awak AS, yang semakin memperburuk ketegangan Tehran-Washington yang telah berlangsung sejak penarikan sepihak pemerintahan Trump dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.Hasil resmi pemungutan suara belum diumumkan, tetapi Demokrat Joe Biden telah diproyeksikan oleh jaringan berita utama Amerika sebagai pemenang.Berbicara pada sesi Dewan Tertinggi peradilan pada hari Senin (9/11), Raisi menjelaskan bahwa Iran tidak akan menyerah pada dorongannya untuk menghukum semua orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Soleimani bahkan jika Presiden Donald Trump mundur.Raisi mengecam Trump sebagai "teroris" yang memiliki darah jenderal Iran di tangannya, juga menyebut pembunuhan Soleimani sebagai tindakan kejam tidak hanya terhadap bangsa Iran, tetapi juga semua negara regional dan Muslim.Dia berbicara setelah Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menggarisbawahi pada bulan September bahwa "buku" tentang kemungkinan pembalasan atas pembunuhan jenderal Iran oleh AS "tidak ditutup".Jenderal Soleimani, yang merupakan kepala Pasukan elit Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, dan komandan senior milisi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, tewas dalam serangan pesawat nir awak AS di mobil mereka di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari di serangan yang disahkan oleh Presiden Donald Trump.Pembunuhan itu mengakibatkan peningkatan besar ketegangan antara Tehran dan Washington, dengan Iran menanggapinya dengan meluncurkan serangan rudal terhadap dua pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS.Meskipun serangan itu tidak mengakibatkan kematian atau cedera serius, Pentagon sejak itu melaporkan bahwa setidaknya 109 prajurit AS telah didiagnosis dengan cedera otak traumatis.Ketegangan bilateral telah membara sejak 8 Mei 2018, ketika Trump mengumumkan penarikan sepihak Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Tehran. Tepat setahun kemudian, Tehran menyatakan bahwa mereka akan mulai mengurangi komitmen utama JCPOA.[IT/r]