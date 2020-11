Merkel: Jerman Akan Berdiri 'Berdampingan' dengan AS dalam Masalah Global

Angela Merkel - German Chancellor.jpg

IslamTimes - Jerman akan "berdiri bersama" dengan Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan global dari pandemi virus korona hingga pemanasan global, Kanselir Angela Merkel berjanji Senin ((/11) setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika berikutnya.

Dalam sebuah pernyataan yang sangat hangat dibandingkan dengan ucapannya empat tahun lalu ketika Donald Trump mengambil alih Gedung Putih, Merkel menggarisbawahi "persahabatan kedua negara yang telah bertahan dalam ujian waktu".Dia menunjuk pada "pengalaman puluhan tahun dalam kebijakan luar negeri" presiden terpilih dan mengingat "pertemuan dan pembicaraan yang baik dengannya".Merkel juga mengatakan Wakil Presiden Terpilih Kamala Harris - "sebagai wanita pertama di kantor ini dan sebagai anak dari dua imigran" - adalah "inspirasi" bagi banyak orang.Kembali pada tahun 2016, kanselir veteran menyambut kemenangan Trump dengan peringatan yang luar biasa: bahwa dia akan bekerja dengan presiden AS hanya dengan syarat bahwa dia menghormati nilai-nilai demokrasi.Kali ini, Merkel berjanji untuk berdiri "berdampingan" dengan AS dalam "ujian sulit pandemi korona ... perang melawan pemanasan global dan perang melawan terorisme", mencatat bahwa Jerman dan AS memiliki banyak kepentingan yang sama.Pada saat yang sama, sementara menjanjikan kerjasama, Merkel mengatakan Eropa juga akan berbuat lebih banyak untuk menarik beban mereka sendiri.“Jerman dan Eropa tahu bahwa kita harus mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam kemitraan ini di abad ke-21,” katanya.“Amerika adalah dan tetap sekutu terpenting kami, tetapi AS mengharapkan kami, dan memang demikian, untuk meningkatkan upaya kami dan memastikan keamanan kami sendiri dan untuk mempertahankan keyakinan kami sendiri di dunia.”[IT/r]