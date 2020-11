Antifa: 'No President,' Gedung Demokrat Portland Ditulisi 'F ** k Biden', 'BLM' dan 'ACAB'

Antifa, No Presidents.jpg

IslamTimes - Kerusuhan di jalan-jalan Portland berlanjut selama akhir pekan, dengan beberapa kali penangkapan, penggunaan gas air mata, dan satu kantor partai Demokrat lokal dirusak dengan grafiti anti-pemerintah, termasuk 'F ** k Biden' dan 'No president.'

Gubernur Oregon Kate Brown mencabut perintah eksekutif hari Minggu (8/11) yang meminta Kepolisian Negara Bagian dan Kantor Sheriff Multnomah County di Portland untuk bertanggung jawab atas tanggapan polisi terhadap protes kekerasan yang diperkirakan terjadi setelah pemilihan presiden hari Selasa.“Terima kasih kepada semua orang yang menggunakan hak kebebasan berbicara mereka sebagian besar melalui perayaan yang menggembirakan. Sekarang, kerja keras mulai menyembuhkan perpecahan di negara kita,” cuit Brown.Sayangnya, tampaknya masih ada jalan panjang sebelum pemulihan dapat dimulai, karena Polisi Negara Bagian Oregon menangkap empat orang selama protes yang bersaing di Gedung Kongres di Salem pada hari Sabtu (7/11).Sebelum Brown mencabut perintah eksekutif, polisi mengerahkan gas air mata, yang sebelumnya dilarang, untuk membubarkan kelompok pengunjuk rasa di Portland.Sementara itu, pada Minggu (8/11) malam, kantor Partai Demokrat setempat dirusak dengan berbagai coretan sayap kiri, dengan pesan yang bertuliskan "F ** k Biden", "No president", "ACAB" ("All cops are b ** **** s ") dan "BLM"("Masalah kehidupan kulit hitam"). Jendela dan pintu gedung juga dihancurkan.Menurut polisi, kelompok yang bertanggung jawab atas kerusakan itu terdengar meneriakkan, "Nyalakan lampu, keluar dan melawan."Pada satu titik, pengunjuk rasa tampaknya mencoba 'menghentikan penangkapan' rekan-rekan mereka, dengan rekaman yang dimaksudkan untuk menunjukkan bentrokan kekerasan antara polisi dan para demonstran.Tiga tersangka berusia antara 22 dan 33 tahun didakwa dengan kejahatan kriminal dan melarikan diri, dan dimasukkan ke Pusat Penahanan Kabupaten Multnomah karena peran mereka dalam merusak dan merusak gedung Demokrat Kabupaten Multnomah.Di tempat lain, pembalap jalanan ilegal difilmkan sedang melakukan putaran di persimpangan sibuk oleh helikopter polisi Portland.[IT/r]Video: https://www.rt.com/news/506149-antifa-portland-riots-biden/