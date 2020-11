Wakil Presiden: Iran Tidak Mengharapkan Perubahan dalam Kebijakan AS di bawah Biden

Islam Times - Wakil Presiden Pertama Iran mengurangi ekspektasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah AS terhadap Iran lepas diumumkannya hasil pemilu Presiden AS.

Dalam sambutannya pada hari Senin, Eshaq Jahangiri menekankan bahwa bergantinya presiden yang menjabat di Gedung Putih tidak berarti kebijakan utama Washington pada Iran juga akan berubah.Adapun permusuhan ala Trump terhadap Iran belum pernah terjadi sebelumnya dan telah dibentuk di bawah pengaruh Zionis, Saudi, dan kelompok garis keras di AS, tambahnya.Menunjuk kegagalan perang ekonomi yang dilancarkan pemerintahan Trump di Iran untuk meruntuhkan Republik Islam, Jahangiri mengatakan Iran mengadopsi kebijakan perlawanan terhadap tekanan maksimum AS.Masa jabatan Trump sudah berakhir, akan tetapi Republik Islam Iran akan terus berjaya, tambahnya.Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Minggu juga menyoroti penolakan global terhadap kebijakan berbahaya yang telah diadopsi pemerintah AS dalam tiga tahun terakhir dan mengatakan bahwa pemerintahan AS berikutnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke hukum internasional.[IT/AR]