Setelah Langkah Dramatis Trump, Biden Cenderung Kembalikan Pendekatan Tradisionalnya

Pendukung Trump di Israel (Washington Post).

Islam Timems - Orang Israel mulai memahami kekalahan Donald Trump, yang menikmati dukungan luas di Israel dan kepresidenannya dianggap paling ramah pada Israel dalam sejarah.

Presiden terpilih Joe Biden akan mewarisi kebijakan Timur Tengah yang secara dramatis memihak Israel dalam empat tahun terakhir, seperti pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem, penangguhan bantuan untuk Palestina, dukungan hukum untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat, dan keluar dari kesepakatan nuklir Iran.

Washington Post pada hari Minggu mempublikasikan sebuah analisa terkait kebijakan yang mungkin akan diterapkan Biden.Biden dapat mengembalikan kebijakan AS sejalan dengan ortodoksi Demokrat, misalnya dengan memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan menentang perluasan permukiman Tepi Barat. Namun analis mengatakan dia tidak mungkin bersikeras membatalkan semua inisiatif Trump.Biden memang telah mengkritik pemindahan kedutaan ke Yerusalem tetapi mengatakan dia tidak akan menariknya kembali ke Tel Aviv. Sebaliknya, banyak orang Israel mengharapkan dia untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Otoritas Palestina dengan membuka kembali konsulat di Yerusalem Timur dan misi Palestina di Washington. Biden juga kemungkinan akan melanjutkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina."Sama sekali tidak hitam dan putih dengan Biden," kata Michael Oren, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat yang telah mengenal Biden selama beberapa dekade.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mengikuti para pemimpin dunia yang mendoakan hal terbaik untuk Biden pada hari Sabtu setelah jaringan televisi menyatakan kemenangannya. Tetapi Minggu pagi dia men-tweet ucapan selamat kepada Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala D. Harris.“Joe, kita telah memiliki hubungan pribadi yang panjang & hangat selama hampir 40 tahun, dan saya mengenal Anda sebagai teman baik Israel. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda berdua untuk lebih memperkuat aliansi khusus antara AS dan Israel.”Netanyahu segera menulis tweet yang berterima kasih kepada Trump atas hadiah kebijakannya kepada Israel. “Terima kasih @realDonaldTrump atas persahabatan yang telah Anda tunjukkan pada Israel dan saya secara pribadi.”Biden tidak asing bagi orang Israel. Dia dikenal sebagai pendukung setia Israel selama 36 tahun di Senat. Dia menyebut Netanyahu "teman saya" dan mengutip pertemuan tahun 1973 dengan Perdana Menteri saat itu Golda Meir sebagai "salah satu pertemuan paling penting" dalam hidupnya.Sebagai wakil presiden, bagaimanapun, dia adalah sayap setia Presiden Barack Obama. Dan Biden akan menjabat sebagai pembawa standar Partai Demokrat yang dipandang semakin bertentangan dengan kebijakan Israel.“Biden adalah generasi yang mengingat; dia ingat Perang Enam Hari; dia cukup dekat untuk merasakan sejarah Holocaust,” kata Oren. “Obama dari generasi yang berbeda; dia lebih ideologis. Biden tidak ideologis."Orang Israel mungkin paling waspada terhadap perubahan sikap Washington terhadap Iran. Biden adalah bagian dari tim Obama yang mencapai kesepakatan nuklir Iran, yang mencabut sanksi terhadap Tehran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya. Pengunduran diri Trump secara sepihak dipandang oleh para ahli keamanan di Israel sebagai hadiah terbesarnya untuk Israel. Janji Biden untuk menawarkan Iran sebuah "jalan kembali ke diplomasi" membuat banyak orang di Israel gelisah.Tzachi Hanegbi, seorang menteri dari partai Likud Netanyahu, memperingatkan di televisi Israel bahwa kembalinya Biden ke perjanjian nuklir dapat menyebabkan perang."Jika Biden tetap dengan kebijakan itu, pada akhirnya akan ada konfrontasi dengan kekerasan antara Israel dan Iran," kata Hanegbi.Kepergian Trump bisa sangat dirasakan oleh Netanyahu secara pribadi. Dia pernah memuji kedekatannya dengan Trump sebagai aset politik utama. Beberapa tindakan Trump, seperti mendukung aneksasi Dataran Tinggi Golan oleh Israel (yang direbut dari Suriah pada tahun 1967), telah dijadwalkan untuk meningkatkan prospek pemilihan Netanyahu.Beberapa anggota pemerintahan koalisi Netanyahu yang rapuh mengatakan bahwa keluarnya Trump dari Gedung Putih akan merendahkan status Netanyahu sebagai pembisik Trump dan meningkatkan kemungkinan mosi tidak percaya dan pemilu awal. Popularitas Netanyahu telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir karena penanganannya terhadap virus Corona yang bangkit kembali dan ekonomi yang runtuh.Di Tepi Barat, para pemimpin Palestina memuji kemenangan Biden atas Trump, yang mereka tuduh menempatkan kebijakan AS demi kepentingan sayap kanan Israel.Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "dia berharap bekerja dengan Presiden terpilih Biden dan pemerintahannya untuk meningkatkan hubungan Palestina-Amerika dan mencapai kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan martabat bagi rakyat kami."Mengacu pada Trump, mantan pejabat Palestina Nabil Shaath mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media Turki,"Pembebasan yang bagus."Pendukung Trump di Israel, bagaimanapun, mengatakan bahwa taktik garis kerasnya telah mengajari rakyat Palestina bahwa sejarah penolakan tawaran perdamaian telah membawa mereka ke jalan buntu diplomatik. Biden, mereka khawatir, akan mengambil garis yang lebih lembut.Pemukim Israel, yang mengadakan aksi unjuk rasa sebelum pemilu untuk berdoa bagi kesuksesan Trump, mengakui bahwa diplomat Biden tidak akan seperti duta besar AS saat ini dari Washington, David Friedman, seorang pendukung lama gerakan permukiman.Tetapi pemukim seperti David Elhayani, kepala Dewan Yesha, sebuah payung untuk permukiman Yahudi di Tepi Barat, mengatakan partai presiden AS tidak selalu penting. Di bawah pemerintahan Republik George W. Bush permukiman Yahudi di Jalur Gaza ditinggalkan, kata Elhayani."Di bawah Obama, kami membangun lebih banyak rumah [pemukiman] daripada yang kami miliki di bawah Trump," tambahnya. “Saya pikir Biden adalah teman Israel.”Beberapa orang Israel berharap bahwa kepresidenan Biden dapat membantu meredakan kekacauan politik Israel baru-baru ini. Netanyahu sering dituduh meniru retorika Trump yang memecah belah, yang telah membantu memicu perpecahan dalam masyarakat Israel. Putra Netanyahu, Yair, yang menyebut Trump sebagai panutan "terbaik", secara teratur men-tweet penghinaan pedas pada kritik terhadap ayahnya, termasuk pada jaksa yang menegaskan tuduhan korupsi dan para pengunjuk rasa yang menuntut penggulingan ayahnya.[IT/AR]